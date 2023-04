Algoritmos de alto rendimiento

Comienza como una entrevista bajo el formato preguntas rápidas. Juan Charry, periodista de ESPN, aborda a Alejandro Valverde, el veterano ciclista español durante un descanso de los eventos protocolarios del Giro de Rigo que tuvo lugar en Costa Rica en noviembre del año pasado.



El diálogo avanza dentro de lo previsto hasta que irrumpe Rigoberto Urán. Entonces la conversación se convierte en charla amena. Ante una pregunta sobre cómo ven el ciclismo actual, Rigo se despacha. Dice no entender del todo por qué lo que era un deporte en el que cabía la relajación y la camaradería ha llegado a tales niveles de exigencia y competitividad. Ambos añoran esos días en los que se podía rodar relajado en el pelotón, compartiendo y bromeando con los colegas sin tener que estar a toda hora con el cuchillo entre los dientes. Disfrutando del oficio. Como ancianos de la tribu, no logran entender del todo cómo las jóvenes estrellas -Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Juan Ayuso- no sólo andan adelante desde el primer día sino que se entrenan con un nivel de exigencia como si no hubiera un mañana, cuantificando absolutamente todo.

Alimentan el algoritmo de su preparación con datos de cada gramo de comida que ingieren, de cada segundo de sueño o de cada centímetro que recorren. Todo para lograr “mover” en carrera la mayor cantidad de vatios y alcanzar así la mayor cantidad de puntos para el equipo. Se cuestionan qué tan sano es todo esto y hablan de frente de que esta forma de asumir el ciclismo está causando problemas de salud mental.

Ahí están los casos de Tom Dumoulin y de Mark Cavendish: ambos han hablado de sus depresiones. Una rigidez y unos estándares cada vez más elevados que en parte obedecen al nuevo sistema de puntos y de ascenso y descenso entre categorías que estableció la Unión Ciclística Internacional. Lo que está en juego es la supervivencia.

Detrás de esto hay una realidad: los deportes que son a su vez industria de entretenimiento están cada vez más regidos por parámetros técnicos que buscan optimizar al máximo el rendimiento de los atletas con el fin de ser ultra competitivos y alcanzar el máximo retorno posible de la inversión que hacen los patrocinadores. Algo que en principio es lógico, pero que necesita límites.

Se olvida el detalle de que los protagonistas son seres humanos que cada vez más sienten cómo este estado de cosas tan tóxico les pasa factura. Y hay algo que quizás no es tan evidente: el riesgo de que los deportes terminen pareciéndose demasiado a los ambientes cotidianos productivos de la gente -si no hay goce de los protagonistas, irremediablemente el producto terminará siendo insípido- y el efecto espejo ahuyente a un aficionado que va a optar por una entretención más relajada, más auténtica. Como la King’s League de Piqué.

Federico Arango Cammaert

Editor de opinión de 'El Tiempo'