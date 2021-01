Aliados por Colombia: una declaración que pasa a la acción

La recuperación económica para el 2021 es tal vez el principal objetivo que tenemos como país. Desde todos los frentes, debemos sumarnos de manera proactiva a este propósito.



Estos casi diez meses, desde que el Covid19 se registró en Colombia, nos mostraron la importancia y necesidad de actuar, de buscar soluciones, de adaptarnos, de avanzar con optimismo y responsabilidad a pesar de las tristes noticias que han tocado a cientos de miles de hogares.

Empresarios, emprendedores, tenderos, transportadores, todos los actores se adaptaron a nuevas formas de trabajar, de vender, de comunicarnos, fue necesario reevaluar los planes de trabajo, definir nuevas estrategias e identificar soluciones reales para hacer frente a esta nueva normalidad.



La industria de bebidas, y en particular los afiliados a la Cámara de Bebidas, han sido parte fundamental de este llamado a la unión nacional.



Donaciones de millones de litros de agua y otras bebidas, entrega de elementos de protección para comunidades vulnerables, cientos de litros de alcohol antiséptico y gel antibacterial, miles de tapabocas, máscaras para personal médico e indumentaria de autoprotección, y la ejecución de otras acciones para apoyar y conectar virtualmente a restaurantes, panaderías, tiendas de barrio, son un resumen reflejo de una apuesta sectorial por el desarrollo del país y por la reactivación económica a lo largo y ancho del territorio.



La industria de bebidas no ha estado exenta de los estragos generados por el Covid19.

Según la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, el sector de bebidas en mayo de este año registró una caída en ventas del -25,2% vs el año anterior, y luego de la apertura de sectores productivos que son importantes para el sector, se presentó una breve mejoría. Sin embargo, aun a octubre las ventas reportaban un crecimiento de ventas real año corrido de -11,6% vs -9,5% de crecimiento de la industria manufacturera.



Aun así, esta situación no ha sido impedimento para que las empresas afiliadas a la Cámara busquen mantener sus niveles de empleo, garantizando que el principal motor de desarrollo de una sociedad, la empresa, pueda seguir generando sus efectos positivos en términos de empleo.



Recordemos que cerca de 18 mil empleos son generados de manera directa y cerca de 200 mil empleos de manera indirecta por la industria de bebidas. El aporte al PIB nacional, para el primer semestre del 2020 fue del 0,55%, aunque el año anterior fue de 0,79%. Con presencia en 131 establecimientos de producción en el país, cada vez que vemos un producto de bebidas en las estanterías de tiendas o supermercados, vemos una industria comprometida con el empleo y el desarrollo regional.



Estamos frente a un nuevo año y nosotros continuaremos siendo aliados por Colombia, identificando mejores oportunidades de crecimiento y reinvención, incentivando la recuperación de nuestra economía e invitando a todos los actores a sumar en este propósito de convertirnos, ojalá, en aliados por Colombia.



José Duarte García

Director de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi