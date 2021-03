Alimentación BALANCEada

La existencia del Día Mundial Contra la Obesidad nos recuerda la importancia y la no fácil tarea de entender este reto y, por ende, desarrollar estrategias para hacerle frente.



La Organización Mundial para la Salud, OMS, incluso ha planteado la complejidad de la variedad de factores que podrían explicar sus causas: estilos de vida, genética, factores psicológicos, socioculturales, económicos y ambientales.

Desde la industria de bebidas, y en especial los afiliados a la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI, este día significa una oportunidad para que, de la mano de todos los actores involucrados en esta conversación global y nacional, ratifiquemos el compromiso y nos movamos hacia una construcción colectiva de una cultura de consumo informado, priorizando las necesidades nutricionales de cada persona.



En medio de esta coyuntura, muchos hogares pasamos de 8 a más horas frente a nuestros computadores y aumentamos el tiempo frente a las pantallas, incluso ahora es más frecuente que nos alimentemos frente a ellas y la actividad física predominante en el día es caminar, pero al interior de las viviendas.



No podemos permitir que en los nuevos hábitos que la pandemia ha impulsado, lleguemos a incrementar los niveles de sedentarismo. Tampoco podemos dejar de lado que hace varios años veíamos como los cambios en el tipo de trabajo en nuestra sociedad implicaban más trabajo frente a computadores, sentados en escritorio.



Desde las Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios que se presentaron en noviembre del 2020, se recomiendan entre 150 y 300 minutos de actividad física por semana; lo que traduce a 60 minutos al día. Por qué no, a propósito de esta fecha, buscamos entre todos acercarnos a esta meta, utilizando, por ejemplo, medios como la bicicleta o caminar un poco más.



En cuanto a la alimentación, nuestra invitación es a no crear per se una relación negativa con la comida, ni estigmatizar a quienes sufren de sobrepeso y obesidad.



La educación es el pilar de esta apuesta, por ello contribuir con la promoción de hábitos de consumo balanceado e información clara sobre las características de los productos que se consumen, es la clave. Aquí el trabajo multisectorial en favor de facilitar elecciones de compra informadas es fundamental.



Mal se haría al “simplificar” esta conversación en un solo enfoque, así como no hace bien homogeneizar a todas las personas asumiendo que deben mantener ciertos estilos de vida desconociendo la individualidad y su libertad de escoger. La alimentación involucra temas como religión, economía, autoestima e, incluso gustos.



Debemos lograr que desde un enfoque multifactorial todos trabajemos en pro del bienestar de nuestra sociedad, sin discursos prohibicionistas y, por el contrario, promovamos un abordaje de este reto que ponga de presente una alimentación balanceada, estilos de vida saludables, actividad física y educación.



José Andrés Duarte G.

Director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI