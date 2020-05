Reimaginarnos un mundo mejor

La pandemia nos toca a todos. Mientras escribo esta columna, estoy esperando el resultado de la prueba de mi hija mayor en Estados Unidos, para comprobar si está contagiada con el covid-19. Además, aquí en Colombia, todos los días siento miedo al despedir a mi esposa, médica especialista, y a mi hija menor, estudiante de décimo semestre de medicina, a sus turnos en el hospital uno de los centros más importantes de la capital, a donde llegan muchos pacientes afectados por el coronavirus. La sensación de temor desaparece cuando veo la pasión y el orgullo por su profesión que no las detiene para seguir dando lo mejor de sí en favor de los pacientes.



Me pregunto por estos días ¿qué hacer para detener el virus y volver a nuestra vida normal? Mi experiencia en medicina y en la industria farmacéutica me lleva a plantear dos respuestas a ese interrogante.



La primera es confiar en el poder extraordinario de la ciencia, que en tiempo récord ha logrado conocer a este nuevo coronavirus hasta en sus más pequeños detalles y ha enfilado todo su poder de investigación e innovación para contrarrestar sus efectos. Y la segunda es actuar con humanidad durante la pandemia, para lograr superarla. No son respuestas excluyentes. Todo lo contrario. Ciencia y humanidad deben actuar unidas para superar los retos que nos plantea la crisis.



Nuestra compañía ha puesto todos sus recursos de investigación, innovación para encontrar una solución rápida y efectiva. Estamos trabajando a nivel global aceleradamente en estudios clínicos para comprobar la eficacia de algunos de nuestros medicamentos que podrían beneficiar a los pacientes del Covid-19, en uno de ellos la Hidrocloroquina con la evidencia inicial avalada por las autoridades regulatorias, hemos iniciado la donación de 130 millones de tabletas a nivel mundial. Por otro lado, Novartis abrió sus códigos de investigación de antirretrovirales y los compartió con la Fundación Bill & Melinda Gates, y así unir esfuerzos con otras compañías privadas, con los gobiernos de los países afectados y con la Organización Mundial de la Salud, en aras de encontrar alternativas científicas para controlar la pandemia.



En Colombia también estamos actuando individual y colectivamente. Nos hemos reunido con los gremios farmacéuticos para hacer donación en insumos y equipos para las entidades hospitalarias que tengan la mayor capacidad de atender pacientes afectados. Esta semana estamos entregando donación de miles de tapabocas para los cuerpos médicos de primera línea. Y por supuesto, estamos preparados para que los medicamentos que están en estudios clínicos, una vez estén probados, puedan llegar a los pacientes lo más pronto posible.



La ciencia nos está alimentando la esperanza. Hoy más que nunca el rol de la industria farmacéutica es determinante en la lucha contra este flagelo. Es importante saber que esas duras jornadas de investigación, de ensayos clínicos exhaustivos, de diseños innovadores que salvan vidas y del trabajo dedicado de los médicos en el mundo entero, nos permitirán encontrar medicamentos y vacunas que nos harán salir triunfantes de estos momentos de angustia e incertidumbre.



Por eso, además de confiar en la ciencia, también debemos actuar con humanidad. Humanidad hacia los pacientes afectados por el Covid-19, entendiendo su dolor y haciendo hasta lo imposible para que se recuperen. Y también humanidad con los demás pacientes que padecen otras patologías, y que hoy se pueden sentir desplazados por la atención que ocupa el nuevo virus. A esos pacientes, Novartis los tiene presente y trabajamos a todo vapor para garantizar la continuidad del negocio y la entrega de sus medicamentos para que no tengan que salir de casa y sigan protegidos.



Debemos actuar con humanidad frente a todas esas personas que se están poniendo en riesgo para proteger a los demás. Valorar el trabajo de médicos, enfermeras y personal administrativo de nuestros centros hospitalarios.



Y finalmente, actuar con humanidad hacia nuestros colaboradores durante este período de trabajo en casa. Aquí, estamos en el modo “cuídate en casa, desde la virtualidad sigue apoyando a los pacientes para que reciban sus medicinas”.



El propósito es reimaginar la medicina para mejorar y prolongar la vida de las personas. Y hoy creo que hay que proyectarlo hacia otros campos. Debemos reimaginar como trabajamos empresa y gobierno para construir colectivamente en pro de la solución de los problemas que la pandemia está dejando en nuestro país, debemos reimaginar las relaciones con nuestros stakeholders para entender que juntos somos más y brindamos mayor bienestar a los clientes.



Y por supuesto, debemos reimaginar ese equilibrio entre vida y trabajo, que hoy con la cuarentena está completamente cambiado. Esta “nueva normalidad” nos está enseñando que ese equilibrio podría ser mucho mejor. Que se puede trabajar y ser productivos con la familia al lado; que hacer una pausa puede ser enriquecedor.



Hoy tenemos que actuar. Cada uno en lo suyo y viendo cómo podemos contribuir en la solución de la crisis. Pero mañana vamos a tener una nueva tarea, mucho más ambiciosa e inspiradora: Reimaginarnos un mundo mejor después del coronavirus.



Germán Chamorro

Presidente Clúster Andino Novartis