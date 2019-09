Valorizar activos intangibles, el nuevo reto de las empresas

En concordancia con la era de la innovación y la modificación que se está presenciando en el mundo sobre la forma en que se hacen los negocios, las compañías han evidenciado la forma en la que el valor de sus activos intangibles se ha valorizado, incluso muy por encima de sus bienes tangibles que por décadas fueron los más cotizados.

A mediados de los años 70, los activos intangibles costaban alrededor de US$122 billones, situación que ha cambiado en las últimas décadas llegando a valorizarse en US$19 trillones en 2018, frente a US$3,7 billones correspondientes a los activos tangibles en compañías en el S&P 500.



Sin duda, el auge de las economías colaborativas impone nuevos retos y nuevos riesgos. Hoy, el 85% de los activos de las compañías en el S&P 500 son intangibles, con un valor estimado de US$57 trillones a nivel global.



Solo en 2017 en el mundo, las indemnizaciones por siniestros relacionados a la propiedad intelectual alcanzaron los US$763 millones, mientras que las pérdidas de ingreso por esta causa alcanzaron los US$284 millones.



Es importante entonces abordar el tema desde dos perspectivas: una local, en donde en Colombia aún no parece haber conciencia por parte de las empresas de la necesidad de asegurar los activos intangibles; y una global, en donde el mundo corporativo si la solicita y se ofrece.



La importancia de la propiedad intelectual como fuente de activos intangibles para las compañías, tiene que ver con el hecho que les permite posicionarse en el mercado, ser diferentes, dar soluciones innovadoras, establecer procesos y procedimientos diferentes de compañía a compañía, convirtiéndose en el ADN de cada empresa.



Esto hace que su protección sea muy importante, porque su pérdida, vulneración o plagio, puede dejar a las empresas perjuicios que a veces son más cuantiosos y de mayor impacto que cualquier daño sobre un bien tangible.



De hecho, la violación de la propiedad intelectual no siempre es dolosa. En algunos casos se relaciona con desarrollos de una organización que empiezan a ser utilizados por otra, generando cualquier tipo de perjuicio a la primera, siendo sujeto a demanda; o incluso la operación de un programa sin tener licencia o derecho a ello.



También se puede presentar cuando, por ejemplo, al comprar una compañía, si está explotando de manera ilegal una patente, el nuevo dueño se convierte en responsable de esta violación.



La valorización de los activos intangibles se convierte así en un reto permanente a lo largo del ciclo de vida de las organizaciones. Puede empezar desde la pre operación para la obtención de financiación, cuando se hacen valorizaciones para las fusiones y adquisiciones en la etapa de expansión o crecimiento, hasta la venta misma o liquidación en el caso eventual que suceda.



De allí surge la necesidad de asesorarse adecuadamente para enfrentar este desafío entendiendo que cada empresa es un mundo diferente y tiene unos riesgos muy específicos, lo cual implica una verificación personalizada de su impacto en la organización; porque en temas de propiedad intelectual es muy diferente el riesgo que puede tener una empresa de software que una de manufactura.



Al hablar de soluciones en este tipo de riesgos se debe hacer alusión a dos tipos de acciones. Por un lado, en consultoría, que son las que ayudan a mitigar el riesgo, y en segundo lugar, en la emisión de pólizas de seguros que ofrecen el mejor tipo de cobertura. Es importante entonces empezar desde la parte de la consultoría para luego transferirla a una póliza que es la parte de aseguramiento.



En este punto es fundamental conocer los principales riesgos derivados de la falta o insuficiencia de aseguramiento. Entre ellos se destacan las amenazas y/o cargas por infracción, la revisión posterior a la concesión, la reemisión de los procedimientos, la invalidez de la patente, la falta de cobertura de la propiedad y la pérdida de cobertura de mitigación.



Así mismo, por tratarse de activos intangibles, tienen el reto de la dificultad de valorizar el riesgo y de emitir una póliza de seguros con las condiciones y el valor adecuado.



Es crucial, por lo tanto, encontrar una forma adecuada y efectiva de mitigar y transferir esos riesgos, en la medida de las posibilidades que ofrece el mercado de seguros.



En la actualidad se tiene la capacidad de colocar pólizas de responsabilidad civil de propiedad intelectual, con límites de indemnización de hasta 120 millones de dólares, incluyendo gastos de defensa por infracción en contra de terceros, incluidos los costos de litigios, daños y mitigación de pérdidas. Este tipo de pólizas se colocan anualmente, bajo una base de reclamaciones claims made y pueden incluir cobertura para obligaciones contractuales.



El alcance de la cobertura de estos seguros incluye, entre otros, presuntas reclamaciones de infracción de patentes, derechos de autor y marcas registradas, gastos de litigios, liquidaciones y daños y gastos para mitigación de la pérdida.



Teniendo en cuenta que hoy en día la mayor parte de la actividad económica se deriva de activos intangibles y que son ellos los principales generadores de recursos para una empresa, al no estar asegurados se expone no solo la fuente de ingresos sino la fuente de valoración de la misma, lo que es fundamental a la hora de una venta o una fusión, tan vigentes en el mundo de los negocios de la actualidad.



De ahí la importancia que empresarios, ejecutivos y directivos comprendan la necesidad de proteger estos activos.



Es igual de importante asegurar inmuebles, maquinarias y equipos, como proteger el know how, los desarrollos, los procesos, las ideas originales y la información, las cuales poco a poco se han ido convirtiendo en el centro de las nuevas economías.



Édgar Forero

Chief Broking Officer de Aon Colombia