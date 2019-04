El ‘Antitrust’ en el continente

El pasado mes de marzo tuve ocasión de asistir a la versión número 67 del Antitrust Law Spring Meeting del American Bar Association (ABA), realizada en Washington. El evento fue un importante espacio de trabajo, pues se abordó el futuro de las autoridades ‘anticarteles’ y de competencia del continente.

Además de ser la primera vez que un superintendente colombiano asistía, tuve la oportunidad de hacer una presentación sobre los programas de beneficios por colaboración, las principales decisiones en integraciones empresariales, las conductas unilaterales y los retos que la autoridad tendrá durante este periodo, tanto a nivel regional como global.



Con satisfacción encontré que el derrotero señalado en procura de la libre competencia basada en el cumplimiento (compliance), la clemencia, las garantías y la posibilidad de imponer sanciones más altas y más allá de las simples multas, también tienen eco en las jurisdicciones de Estados Unidos, Chile y México.



En igual sentido, poder contrastar visiones con mis homólogos del Departamento de Justicia y de la Federal Trade Commission de Estados Unidos, el Cade de Brasil, la Cofece de México, la Comisión de Defensa de la Competencia Argentina y la Fiscalía Económica de Chile, dan muestra del gran trabajo que hace la Superintendencia de Industria Comercio (SIC) y la alta expectativa que se tiene en poder acompañarnos el próximo mes de mayo en Cartagena, en donde seremos, por primera vez, anfitriones de la reunión anual de autoridades de competencia del mundo, en el International Competition Network (ICN).



Las estrechas relaciones de cooperación que tenemos con nuestros homólogos a nivel regional nos permiten robustecer nuestra capacidad de investigación, así como cerrar el cerco ante los agentes del mercado y las empresas que buscan defraudar la libre competencia, afectando nuestro régimen económico y jurídico.



Colombia, a través de la SIC, cuenta con convenios de cooperación con Estados unidos y México, y espera suscribir uno con Brasil, instrumentos que han sido efectivos en temas como intercambio de información, notificaciones, práctica y traslado de pruebas, y mejora de técnicas de investigación y detección de conductas anticompetitivas.Espero que mis sucesores sigan participando en estos espacios técnicos y especializados como la reunión del ABA, en los cuales no solo hablamos entre autoridades, sino que nos enfrentamos a las mejores firmas nacionales e internacionales en materia de derecho de la competencia, lo que se convierte en un importante espacio de discusión, análisis y visión por fuera de nuestras respectivas jurisdicciones.



El país ha logrado un importante espacio al estar ad portas de ingresar como miembro de pleno derecho a la Ocde, en donde la SIC, como autoridad de competencia y protección al consumidor, tiene mucho que aportar.



La agenda interna de la SIC debe ser complementada con un alcance global, en la que se pueda lograr un marco adecuado de trabajo con las demás autoridades de competencia, así como con las otras organizaciones internacionales de las que Colombia es Estado miembro y en donde el reto no es menor, en especial por situaciones que nos impactan negativamente como la revisión de decisiones en otros Estados miembros de la CAN, lo cual pone en riesgo nuestros programas de beneficios por colaboración, la seguridad jurídica y la efectividad del trabajo construido por años de investigación.



Andrés Barreto

Superintendente de Industria y Comercio