Colombia, líder en competencia

El pasado 15 de mayo, en Cartagena, el presidente Iván Duque inauguró la reunión anual de la red mundial de competencia (ICN, por sus siglas en inglés).



El discurso del jefe de Estado se centró en la importancia que tiene la libre competencia, la economía de mercado y el buen capitalismo, definido como el marco en el que se respetan las reglas, el cumplimiento y se satisfacen los derechos del consumidor y a la libertad de empresa, sin incurrir en faltas éticas ni jurídicas.

Asimismo, el presidente de la Oficina Federal de la Competencia de Alemania, Andreas Mundt, quien a su vez preside el ICN, se refirió a los retos que tiene el derecho de la competencia en un mundo gobernado por la economía digital. El evento contó con la asistencia de 130 autoridades de competencia global y sumó 500 participantes entre agentes no gubernamentales, abogados, jueces y periodistas internacionales especializados en temas económicos.



Colombia, que ya es reconocida como un actor relevante a nivel regional y continental en materia de competencia, se fortaleció aún más después de este evento, en donde tuvimos ocasión de celebrar reuniones de trabajo con la Delegación de la Comisión Europea, el Banco Mundial, la autoridad rusa de competencia (FAS), la autoridad japonesa (JFTC) y la autoridad del Reino Unido (CMA), con quienes negociaremos un memorando de entendimiento.



Además, fortalecimos nuestra cooperación con el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil, con quienes firmamos un convenio de cooperación con el fin de compartir información, coadyuvar en nuestras investigaciones y mejorar nuestras técnicas de análisis de pruebas y conductas. Un hito importante fue la participación de las cuatro autoridades de competencia de los Estados miembros de la CAN. Con nuestros homólogos andinos celebramos una reunión de trabajo, con la que esperamos avanzar en la tan anhelada actualización del derecho comunitario en materia de competencia, lo que tantos inconvenientes nos ha causado al poner en jaque el non bis in ídem, los programas de delación y los beneficios por colaboración.



También en el marco del ICN pudimos anunciar dos sanciones por colusión en los casos ‘Ferlag’ y ‘suministros Fiscalía’, este último adelantado tras la denuncia del ente acusador por tres contratos, de la que se derivó una investigación por más de 100, lo que demuestra la gran capacidad de la SIC como autoridad de competencia. Estas sanciones serán ejemplarizantes y seguirán siendo –junto con la detección y sanción de las demás prácticas restrictivas a la competencia–, una obsesión de este gobierno. En esta vigencia 2018-2019, la SIC ha impuesto $111.000 millones en multas y no se detendrá en su cruzada por seguir garantizando el equilibrio en los mercados y previniendo la afectación de los bolsillos de los colombianos.



Quiero aprovechar este generoso espacio para señalar que como Superintendente de Industria y Comercio siento un orgullo inmenso con el rol que jugó la entidad y su gran equipo humano al ser la sede de este encuentro, en donde el profesionalismo, la organización y el alto nivel de discusión fue gratamente elogiado por los asistentes. La Superintendencia seguirá siendo la máxima autoridad de competencia generando confianza que construye progreso.



Andrés Barreto González

Superintendente de Industria y Comercio