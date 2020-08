‘Apps’ y Habeas Data

La pandemia ha traído consigo un dilema interesante, cuan confiados e ingenuos somos de las aplicaciones de diversión o redes sociales, y cuan desconfiados somos de aquellas que buscan proteger derechos como la salud.



Durante esta emergencia detonó en Colombia el uso de TikTok, una plataforma de origen chino, domiciliada en Singapur, en donde sus usuarios (mayoritariamente jóvenes) publican videos de baile y canto. Se estima que esta App tiene mil millones de usuarios en el mundo.

Esta herramienta está en el ojo del huracán desde 2019, cuando la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos la investigó y multó por el mal uso de datos de menores de edad. Este caso lo conocí ese año en la reunión mundial de autoridades de datos en Albania.



Este año en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como Autoridad de Protección de Datos inició una averiguación de oficio al ser la plataforma más utilizada por jóvenes (menores de edad), cuyo mercado ya asciende a unos 12,4 millones de usuarios en nuestro país.



Más allá de la guerra comercial entre China y EE. UU. por sus gigantes tecnológicos, este episodio me hizo reflexionar sobre lo despreocupados que somos en leer términos y condiciones, subir datos personales –incluidas imágenes, voz y video de nuestros domicilios y trabajos–, incluso de nuestros hijos y colegas; y cuan desconfiados somos frente a aplicaciones como CoronAPP, desarrollada por el Instituto Nacional de Salud y la Agencia Nacional Digital, herramienta que busca obtener datos necesarios para el manejo de la pandemia.



Esto viene influido por teorías conspirativas que confunden al ciudadano, satanizan las aplicaciones como si Colombia no fuera un Estado democrático, y como si la protección de datos no fuera un derecho fundamental celosamente vigilado por la Corte Constitucional, la Superindustria y Comercio y el Ministerio Público.



En estos dos años la SIC ha sido una de las Autoridad de Datos más activa de la región, ha atendido 30.400 reclamaciones, impuesto $17.436 millones en multas y ha abierto investigaciones a Facebook, TikTok, Zoom y a las Apps de salud en Colombia para garantizar el Habeas Data.



En Colombia las autoridades están sometidas al imperio de la ley, es así como además de requerir y vigilar a CoronAPP, también lo hemos hecho con los departamentos y municipios que han desarrollado estas aplicaciones, y que en el caso de Bogotá D.C. ameritó la imposición de una orden por falencias en seguridad y protección de datos de esta herramienta.



Así como debemos ser consumidores responsables también debemos ser ciudadanos digitales responsables, debemos leer, informarnos, entender que nuestros datos valen, no dejarnos influir por activistas que satanizan lo público y voltean los ojos ante lo privado, hacernos nuestra propia opinión, y denunciar aquellas conductas ilegales y que vulneran nuestros derechos en el mundo digital.



Aprovecho para felicitar a los ingenieros por su día el próximo 17 de agosto, en especial a mi padre y a los ingenieros de la SIC, especialmente al ingeniero Pedro Pérez elegido presidente del grupo de trabajo interamericano de metrología.



Andrés Barreto González

Superintendente de Industria y Comercio

superintendente@sic.gov.co