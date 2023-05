Aprender de los errores de otros

Recientemente hemos escuchado propuestas del gobierno que van en una línea que, de cumplirse, podría terminar generando más problemas que soluciones. Colombia es un país de institucionalidad económica reconocida a nivel internacional por organizaciones como el FMI, el Banco Mundial y la Ocde, grupo del cual somos miembros en parte por las buenas prácticas que seguimos en materia económica.

Se ha propuesto que, en medio de un primer dato de inflación favorable, la Junta Directiva del Banco de la República comience prontamente a bajar sus tasas de interés. Además, se le ha pedido al sistema financiero que baje las mismas, lo cual los principales bancos privados han hecho para una franja de ingresos medios a bajos.



En esa misma dirección, se ha hablado de imponer aranceles para proteger e incentivar la producción nacional. Es en esos dos temas, tasas de interés y aranceles, que las experiencias recientes de Turquía y Argentina nos sirven de espejo para no transitar caminos que pueden llevar a una gran inestabilidad macroeconómica.



En Turquía, que tuvo la primera ronda de elecciones presidenciales, su actual presidente ha perdido lo que en un momento fue una altísima popularidad, producto de una política de mantener las tasas de interés bajas a toda costa, con el objetivo de darle prioridad al crecimiento. Con total control sobre la política monetaria, el presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha mantenido la tasa de política monetaria a pesar de presentarse una gran depreciación y una alta inflación.



Toda esta situación ha empobrecido a la población turca además de perder a los que por mucho tiempo fueron sus principales socios: los inversionistas extranjeros. Mucho tiene que ser el descontento para que una persona con tanto control sobre los poderes públicos como lo es el presidente Erdogan, se vea obligado a ir a una segunda vuelta con Kemal Kilicdaroglu, líder de la oposición de Turquía.



La lección de Turquía para Colombia es: aunque subir las tasas de interés efectivamente afecta el crecimiento económico en el corto plazo, es mejor un sacrificio corto que tener que sufrir con una inflación que se sale de control y empobrece a la gente.



En Argentina, el banco central no solamente subió sus tasas de interés al 97% con el fin de controlar su inflación si no que, como medida complementaria, decidió poner en 0% los aranceles de productos importados. Esto último con el fin de disminuir las presiones inflacionarias que tienen ya la inflación en 108.8% anual.



También es tan grande el descontento entre la población por su empobrecimiento, que un candidato como Javier Milei viene con mucho momento en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales. La lección de Argentina para Colombia es: no controlar la inflación en su momento con las herramientas que se sabe que funcionan, tiene consecuencias no sólo económicas, si no también políticas.



Esperemos que el gobierno y sus autoridades económicas miren en estos ejemplos encontrados en el contexto internacional y opten por la opción de mantener las cosas que funcionan. Es lo que, además, le traerá más réditos políticos en el mediano plazo.



MUNIR JALIL

​Director de Investigaciones Económica BTG Pactual Colombia.