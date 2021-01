Audiencia ‘mobile’

Uno de los grandes aprendizajes del 2020 fue la necesidad de pensar, aún más, en mobile ¿qué significa? los dispositivos móviles, smartphones, encajaron en nuestra vida diaria, en nuestra rutina y dejaron de ser un centro de entretenimiento para convertirse en herramientas fundamentales para trabajar, realizar compras, consultas y transacciones, en fin. Se amplió el portafolio y con ello los beneficios. Hoy, un apéndice de nuestra humanidad en unas cuantas pulgadas.



La audiencia es mobile. Un concepto nada nuevo, pero que adquirió mucha mayor fuerza en este último año. Una gran parte de la población colombiana puede gastar/invertir en promedio hasta 9 horas a la semana consumiendo contenido en sus celulares (Hootsuite. 2020), interactuando, creando comunidades virtuales y participando de ellas. Seguramente a raíz de la pandemia el incremento fue exponencial.



En esta medida, se prevén nuevas tendencias mobile para conectar aún más a los usuarios con marcas y empresas en 2021.



Con nuevos formatos como los reels de Instagram y Tik Tok, tenemos ante nosotros una nueva masa crítica que consume contenidos cortos y en vertical. La clave: síntesis de contenido y creatividad. Todo en 60 segundos o menos.



Asimismo, existe una gran oportunidad con el Mobile Out of Home.



Es la integración entre publicidad digital y publicidad exterior. Anuncios que son presentados en vallas publicitarias se reproducen en smartphones de usuarios que hicieron presencia en una zona puntual, entregando contenido adicional con base en segmentación y geolocalización. Es la milla extra buscando no perder al prospecto y quedarse en el top of mind.



De igual forma, los streaming seguirán de moda. Las plataformas multistreaming se dieron cuenta que no podían desatender el mercado del mobile y por ello se adaptaron para que tanto usuarios como streamers tuvieran una experiencia óptima, con centros de comando básicos con el que se puedan reproducir videos, compartir pantalla y proyectar banners con información clave. Toda una innovación.



Otro de los infaltables son los podcasts. No pasan de moda, generan empatía y conexión directa con la audiencia. Siempre vigentes en aplicaciones como Spotify y la tradicional Soundcloud.



El reto: desarrollarlo tan rico en contenido como en creatividad para no perder al usuario en los primeros 30 segundos.



Sin embargo, la que sí está llamada a reinventarse es la publicidad de display, perfecta para remarketing, tiene su encanto con algunas opciones de video, pero requiere de nuevos desarrollos de fondo para generar una mayor interacción.



Ahora bien, si la audiencia es mobile y el contenido es el rey, la programática es la joya de la corona.



Toda una ciencia al servicio del marketing digital. Utiliza la Big Data para afinar la compra y segmentación, efectiva en la relación medio - usuario y ofrece mejores rendimientos en la inversión.



Sin duda, el 2021 será un año retador. Nuestro propósito se llama Colombia y todos ponemos en esta gran tarea llamada reactivación.



Pablo Pinto Brun

Coordinador Medios Digitales de AngloGold Ashanti Colombia