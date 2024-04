Aún falta camino

Como país iniciamos estos tres meses del año con datos optimistas como la tendencia a la baja de la inflación y la disminución de las tasas de interés por parte del Banco de la República, después de un 2023 desafiante para los bolsillos de los colombianos.



Esto puede motivar a las personas a incurrir en gastos adicionales y acceder a créditos que el año pasado no pudieron realizar. La invitación es a continuar teniendo responsabilidad en las decisiones financieras.



Si bien estamos ante señales más alentadoras, cada hogar colombiano debe seguir revisando sus necesidades y hacer cálculos honestos para determinar cómo pagará el crédito a futuro, entendiendo que el costo de dicho (préstamo) presenta variaciones dependiendo de la tasa de interés del momento; y en este frente, aún nos falta camino.



Se estima que la inflación bajará más para el segundo semestre de este año y, así mismo, las tasas de interés. ¿Esto qué significa? Que el segundo semestre de 2024 mostrará señales aún más positivas para la inversión y el acceso al crédito con condiciones más convenientes para las finanzas de los colombianos.



Teniendo en cuenta estas estimaciones, también es importante diferenciar lo que muchos llamamos deuda ‘buena’ vs. deuda ‘mala’. Estos conceptos nos invitan a revisar especialmente el destino de la deuda y las condiciones de pago para tomar mejores decisiones financieras.



Si bien todo lo mencionado anteriormente es relevante, no podemos olvidar que el crédito es una herramienta fundamental que tienen las personas hoy en día para cumplir sus sueños e incluso suplir necesidades de bienestar en educación, transporte y vivienda; y por ende se convierte en una solución financiera que, para muchos, no puede esperar.



Por ello la relevancia de empresas que funcionan como fiadores institucionales que acercan el crédito a los colombianos y que, por medio de mecanismos como las garantías disminuyen el riesgo de crédito a las entidades en caso de incumplimiento en el pago.



Esto permite que puedan ofrecer créditos con agilidad y mayor probabilidad de aprobación aún en contextos macroeconómicos retadores, en beneficio de los millones de personas en el país que acceden al crédito cada año.



Ante este período de ajuste en el que se encuentra la economía colombiana tenemos una gran responsabilidad con las personas para continuar informándolas y educándolas financieramente y que estas puedan tomar decisiones conscientes.



También debemos seguir poniendo toda nuestra capacidad al servicio del país para acelerar la inclusión financiera en cada vez más territorios apoyándonos en la tecnología; todo lo anterior en beneficio del desarrollo social y económico de los colombianos.

Aún nos falta camino, pero ante esto: responsabilidad y consciencia.



DAVID BOCANUMENT

Presidente FGA Fondo de Garantías.