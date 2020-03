Actualmente en Colombia y el mundo existe un auge en los movimientos por los derechos de las mujeres, la igualdad, la seguridad y la justicia. Son cada vez más las organizaciones que ven en las mujeres un potencial de crecimiento que contribuyen con el desarrollo de la economía de los países.

En Colombia, a pesar de la brecha laboral que hay entre hombres y mujeres, entidades como el Banco de Bogotá demuestran su compromiso con la igualdad de oportunidades y equidad de género. Tenemos la fortuna de contarlas como una gran mayoría. Siempre he sido un convencido que entre más mujeres haya en una organización, mayor es la posibilidad de encontrar la excelencia. Al ser motor del desarrollo social y económico del país, el Banco encuentra en la mujer a una gran contribuyente y responsable de ese logro.



Como primer banco de Colombia con 150 años, siempre hemos tenido el privilegio de contar con mujeres sumamente talentosas y comprometidas con los objetivos del banco en brindar un servicio memorable a sus clientes. Hoy el banco tiene una representación del 44% de la mujer en cargos de alta dirección lo que garantiza que en cada una de las decisiones haya siempre una perspectiva de género.



Las mujeres nos dan la vida y hacen que todo sea mejor, por eso para el banco siempre hay motivos para celebrar el rol preponderante y potenciador que ellas han logrado en la sociedad, haciendo que lo difícil sea más fácil y que lo imposible sea alcanzable. En su papel de madre, hija, hermana, colega, siempre encontraremos en ellas sensibilidad, humanidad, inteligencia, alma y mucha dedicación.



Con miras a mejorar la conciliación vida personal-trabajo de las mujeres, el año pasado lanzamos varias iniciativas. Este fue el resultado de un ejercicio juicioso de escuchar a nuestra gente y aprender qué beneficios son los que más valoran. Lanzamos entonces horarios flexibles y teletrabajo. Estos esquemas buscan aliviar uno de los puntos de dolor más grandes de nuestra gente, la movilidad y el tiempo en familia. Estos beneficios han permitido a todos los colaboradores manejar sus horarios laborales y acomodarlos de manera que mejoran su calidad de vida en tanto que las mujeres que son madres pueden disfrutar más tiempo con sus familias. Asimismo, hemos contribuido en mejorar la licencia de maternidad para nuestras colaboradoras que entran en estado de embarazo. Esta iniciativa hace parte de un programa que hemos llamado "Mis primeros pasos" el cual busca un acompañamiento durante y después del embarazo. Consiste en brindar apoyo y asistencia a en este periodo que es de tanto significado en la vida de una mujer.



Tenemos un compromiso muy serio en lograr que los nombramientos en cargos directivos y los diferentes comités reflejen un balance adecuado de género y que el deseo de cambio en la vida de las mujeres y su reconocimiento sea cada vez mayor. En este sentido, buscamos que en nuestros procesos de selección y de conformación de comités demos preferencia a la mujer cuando hay candidatos en igualdad de condiciones. Queremos acabar con las prácticas que han normalizado como la desigualdad de género, la exclusión y la discriminación en todas y cada una de las esferas de la vida.



Como consecuencia, en el Banco de Bogotá la mujeres encuentran un futuro que continuará otorgándoles las mismas oportunidades de desarrollo que tienen todos y cada uno de los colaboradores del banco, indistinto de raza, color, sexo, nacionalidad, idioma, religión u origen social. El banco reconoce y valora el talento humano y creo que una prueba de esta declaración es la participación del 55% de mujeres en nuestro programa de altos potenciales.



De esta manera, creo que la perspectiva de género en los proyectos y actividades en el banco nos permiten asegurar la incorporación de diferentes ópticas tanto de hombres como de mujeres, enriqueciendo así nuestros procesos y la toma de decisiones. En los últimos 3 años el banco viene adelantando una transformación digital, en la cual el talento humano ha sido pieza central, y ha sido para nosotros muy gratificante el ver la predominante participación de la mujer en roles de tecnología que antes eran comúnmente ocupados por hombres. Nuestro laboratorio digital, desde donde se apalanca nuestra transformación, es un claro reflejo de cómo la mujer hoy en el banco desempeña roles como Scrum Master, Desarrolladoras, Devops y Diseñadoras, entre otros.



Dado el compromiso que tiene el banco con todos sus colaboradores en asegurar la equidad de género, estamos permanentemente buscando fortalecer nuestras políticas de manera proactiva y al mismo tiempo concientizando a nuestra gente sobre la importancia de no relajar nuestros esfuerzos en buscar siempre la equidad. Somos conscientes que la equidad de género es un trabajo diario y que las empresas tenemos una gran responsabilidad con el país y con su capital humano.



Ahora es el momento de poner fin a todas las formas de desigualdad de género y derribar los estereotipos que nos han separado por mucho tiempo y promover el empoderamiento de la mujer, facilitando sus procesos de transición en el trabajo de manera que la maternidad jamás sea una consideración de cara al crecimiento profesional y al avance en la escalera corporativa. Con un trabajo constante el banco está convencido en que es posible seguir dando pasos para la construcción de una nueva generación de igualdad que perdure para todas las mujeres y niñas, sin importar dónde ni cómo vivan; no debemos dejar a nadie atrás.



Rodrigo Torres

Ejecutivo del Banco de Bogotá