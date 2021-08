Barreras para la inclusión digital

El concepto ‘inclusión digital’ se refiere a la adopción de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) por todos los estratos de la sociedad, principalmente a la capacidad de la población de acceder a servicios de banda ancha de alta velocidad.



Una de las recetas de los gobiernos para impulsar la inclusión digital y de esta forma reducir las diferentes brechas digitales existentes, es incrementar el porcentaje de la población con acceso a servicios de banda ancha ya sea móvil o fija.

En el mundo de servicios de banda ancha fija, el Ministerio TIC (MinTIC) nos muestra que la velocidad de descarga de una conexión de Internet en un hogar de estrato 6 (66,7 Mbps) es 9 veces más rápida que una conexión a Internet de un hogar de estrato 1 (7,2 Mbps).



Si en lugar de hogares nos centramos en la situación en los distintos departamentos del país, vemos que los identificados por el MinTIC con menor cantidad de líneas fijas de Internet por cada 100 personas y velocidades promedio de descarga más bajas -Vaupés, Vichada, La Guajira, Guainía y Chocó- son los que, según el Índice de Necesidades Básicas que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), poseen mayor porcentaje de su población viviendo en niveles de miseria.



Mirando al mundo móvil, la primera subasta 4G de 2013 ordenó el despliegue de esta tecnología en todas las cabeceras municipales del país. Seis años después el MinTIC afirmaba que el 90% de los centros poblados carecían de esta tecnología. Queda claro que dar cobertura a una cabecera municipal no significa ofrecer servicio a todos los habitantes del municipio. Por esta razón, la segunda subasta 4G celebrada en 2019 apuntó a impulsar la cobertura 4G en 5.766 centros poblados que hasta ese momento carecían de la misma.



No obstante, un elemento clave en la adopción de toda tecnología móvil, como 4G, es la disponibilidad de teléfonos que soporten esta tecnología. Cifras del MinTIC muestran que a final de 2020 Colombia contaba con 67,7 millones de accesos a servicio móvil de los cuales unos 32,5 millones accedían a servicios de banda ancha móvil y apenas un 75% accedían a servicios 4G. Dicho de otra manera, tan solo el 48% de las líneas celulares del país accedían a servicios de banda ancha móvil.



Estimaciones de la consultora global Counterpoint Research indican que en promedio los colombianos cambian de celular cada 28 meses, por lo que, para acceder a un dispositivo más moderno, que permita el uso de nuevas aplicaciones y mejor conexión a Internet, demoran más de dos años. Tal vez por esta razón, según dicha consultora, a fines de 2020 había 29,6 millones de celulares capaces de conectarse a una red 4G o el 44% del total de teléfonos celulares en funcionamiento.



Promover la inclusión digital va más allá de la disponibilidad de cobertura de servicio, implica también impulsar la accesibilidad al mismo por medio de la reducción de pobreza y el establecimiento de esquemas que faciliten la migración de los colombianos hacia nuevas tecnologías móviles. No basta con que exista el servicio, deben existir los estímulos para que puedan ser contratados y utilizados.





José F. Otero

Instructor adjunto Universidad de Nueva York./ @Jose_F_Otero