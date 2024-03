Benditos servicios públicos

En Colombia, los servicios públicos, esenciales para la vida cotidiana y la competitividad empresarial, están bajo el foco de atención debido a una propuesta borrador de modificación a la Ley de Servicios Públicos. Desde 1994, la electricidad, gas natural, agua y alcantarillado, han sido gestionados por empresas privadas, mixtas o públicas, con el propósito de evitar crisis como los apagones eléctricos dados en entre los años 1992 y 1993.



Sin embargo, en el actual escenario de incertidumbre, poco crecimiento económico y falta de confianza, es importante preservar la independencia y objetividad en la toma de decisiones, especialmente en asuntos tan fundamentales como los servicios públicos, evitando así que dichas decisiones queden en manos exclusivas del ejecutivo.



En el caso de la energía eléctrica, los precios han experimentado un aumento significativo desde mayo de 2021, alcanzando cifras que no se observaban desde el 2000 (BM, 2023). A detalle, en sectores como la manufactura, agricultura, construcción y el comercio minorista, donde el consumo de energía es considerable, las MiPymes sufren los impactos directos de cualquier ajuste en las tarifas, afectando sus costos operativos, limitando inversiones en innovación y restando competitividad en mercados ya de por sí, desafiantes.



La región Caribe en particular, ostenta el costo unitario más elevado del país debido a factores como la precariedad de la red eléctrica y regulaciones que transfieren al usuario los costos de pérdidas no técnicas.



A esto se suma que en los últimos meses se generaron incrementos en términos de alumbrado público y que, pese a existir políticas nacionales que incentivan la transición a energías alternativas, los dirigentes locales, a través de regulaciones restrictivas, desincentivan tanto la generación como el consumo de estas fuentes. Ante una posible reforma futura, se debe revisar esta autonomía para lograr una gestión más eficiente y alineada a nivel nacional con las políticas orientadas hacia la sostenibilidad energética.



Desde Acopi, hemos expresado preocupación y monitoreado el impacto en las MiPymes. Un sondeo realizado por nuestro Observatorio MiPyme reveló que, en 2022, el 61,8% sufrió afectaciones en producción y el 43,2% en indicadores como la generación de empleo, debido al aumento de la tarifa de energía. Además, al consultarles sobre las decisiones que tendrían que tomar si sigue el alza, se observa la migración y disminución de empresas debido a que, el 9,4% cerraría, el 7,3% se movería a otra ciudad y un 2,9% a otro país.



En este sentido, cualquier reforma a los servicios públicos debe contemplar eficiencia, calidad, control tarifario o tarifas justas y regulaciones alineadas con los ODS, asegurando así servicios públicos que respondan a las necesidades del usuario y del país. También es esencial revisar los modelos de energías alternativas de países desarrollados para evaluar el nivel de autosuficiencia de estos procesos.



ROSMERY QUINTERO CASTRO

Presidente Acopi Atlántico.