Brecha salarial en latinoamérica y pasos para su reducción

De acuerdo al informe global sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial, bastarán 99,5 años para lograr la paridad de género en el mundo. En el caso específico de Latinoamérica, el tiempo podría disminuirse entre 54 y 59 años para que las mujeres se posicionen en situación igualitaria en términos laborales. Sin embargo, afirma también que pasarán aproximadamente 217 años para lograr disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Y es que el mercado laboral es, tal vez, uno de los escenarios donde más se evidencia la disparidad. Esto pasa, primero, por un factor de objetivos, el cuál evalúa los conocimientos y habilidades adquiridos en el tiempo, como lo es la educación, experiencia laboral, sector de la actividad, entre otros; y el segundo por un factor subjetivo, que responde a aquéllos patrones estructurales asociados a la desigualdad, como lo es el trabajo doméstico y el cuidado de otras personas entre hombres y mujeres, o la existencia de mecanismos sutiles de discriminación.



Todo esto ha dado como resultado una región marcada por la disparidad. De acuerdo a la Organización Mundial del Trabajo (OIT) las mujeres en Latinoamérica ganan 17% menos salario que sus pares hombres, por hora trabajada. Adicionalmente, confronta un 50,3 % de mujeres vinculadas laboralmente en la región, frente a un 75% de hombres activos, las cuáles, según la WEF, enfrentan un 58% de brecha salarial.



El más reciente estudio presentado por la OIT, titulado Informe Mundial de Salarios 2018/2019, presentó los países con menor brecha salarial, los cuales son Panamá con -0.7%, Ecuador con 1.8%, el Salvador con 4.6%, Costa Rica con 7.8% y Perú con 9.2%. Por su parte, los países con mayor brecha son Argentina con 25%, Uruguay son 23%, Chile con 21.6%, México con 20.2%, Brasil con 20.1% y Paraguay con 12.3%. De acuerdo al Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, la brecha salarial en Colombia es del 21 %, y el desempleo es del 10,7%.



En las industrias donde más se ve este fenómeno es en aquellas donde los salarios son mayores. Tales casos se presentan en sectores como la minería, construcción y maquinaría, principalmente en las áreas de TI y operaciones, en cargos directivos. Por su parte, donde es más factible ver mujeres ocupando puestos laborales es en industrias de comunicación, educación y publicidad, en las áreas de marketing y recursos humanos, en cargos no directivos, industrias que por lo general no son tan bien pagadas como las mencionadas anteriormente.



Implementar acciones que, desde el interior de las organizaciones, impacten positivamente la brecha salarial, se convierte en uno de los pasos a seguir para disminuirla. Una de ellas es generar cambios de arriba hacia abajo, con ambientes de trabajo inclusivos, que promuevan el balance entre la vida laboral y familiar.



De igual manera, es clave establecer procesos que determinen los principios de igualdad de género de las compañías. Para hacerlo deben enfrentar el componente equidad, caracterizado por las responsabilidades del rol que deben ser la mismas en ambos géneros en términos de nivel y desempeño, versus el componente competitividad, medido por el ingreso de los colaboradores, el cual debe estar alineado con lo que paga el mercado.



José Antonio Gatica

Gerente de Show me the money