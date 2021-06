Calidad normativa y realidad

En medio de la mayor crisis sanitaria y económica que ha vivido el país, se sorprende al sector empresarial, con la aprobación de los proyectos de ley: reducción de la jornada laboral y ampliación de la licencia parental.



Frente al particular, si bien es cierto dentro de la exposición de motivos se plantea que de esta manera se mejorará la productividad, calidad de vida de los trabajadores y crecimiento apropiado de nuestros niños, no es el momento adecuado para su implementación.



Teniendo en cuenta que el buen uso de las normas genera un entorno competitivo para las empresas, aportan a la eficiencia del Estado y que el próximo año será de contienda electoral, vale la pena reflexionar en torno a la responsabilidad que le asiste al Congreso de la República, coherente a una nueva realidad económica, de salud pública y social y a la calidad y cantidad de Leyes que el mismo emite, para ello acudo al Conpes 3816 de 2014 Mejora Normativa: Análisis de Impacto. Al revisar la jerarquía de las normas, en primer orden la Constitución Política, segundo en importancia, las leyes emitidas por el Congreso del la República, para la reflexión llegaré hasta este nivel, sin desconocer que siguen otros de igual relevancia. El Conpes señala como objetivo central, sentar las bases para institucionalizar el análisis de impacto normativo (AIN) en la etapa temprana del proceso de emisión de las normas, como herramienta dirigida a fortalecer la confianza, efectividad y transparencia de las mismas, en el mediano y largo plazo, quiere decir, que el AIN no le compete a la Rama Legislativa.



Es comprensible, que el cumplimiento del Conpes 3816, sea responsabilidad del ejecutivo, liderado por el Departamento de Planeación Nacional (DNP), e implementado, por el accionar de los ministerios y entes de gobierno, en pro del cumplimiento de los Planes Nacionales de Desarrollo,donde el diálogo y la construcción colectiva, independiente de colores políticos, convocan al ejecutivo y al poder legislativo, planificar eficientemente las actuaciones, para no seguir desconectados haciendo esfuerzos que en ocasiones generan pérdida de oportunidades, para disminuir las brechas sociales y terminan asfixiando la capacidad del sector empresarial de aportar al loable propósito de generación de empleos dignos.



En el año 2020, entramos a formar parte de la Ocde, lo cual ha sido un reto para Colombia, el sector empresarial y los grupos de interés involucrados en las distintas cadenas productivas, por lo que termino la reflexión recordando que este mismo ente señala que el marco normativo de cada país, por excesos no puede perjudicar el desarrollo económico y el bienestar social que, en los países miembros, la misma cuesta en promedio 3,8% del PIB. Urge que el Congreso de la República, implemente una estructura de análisis de impacto normativo.



ROSMERY QUINTERO CASTRO

Presidente Ejecutiva Acopi

@RosQuinteroC