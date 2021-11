La situación económica y social que atraviesa Colombia, aunada a la crisis moral, es una bomba de gran dimensión que puede estallar en cualquier momento pero parece que todavía ni los gobernantes ni los dirigentes políticos se han percatado de lo grave de la situación por estar inmiscuidos en ataques personales, viviendo del pasado o sacando a flote sus profundos odios viscerales, y lo peor, tomando decisiones erróneas en el Congreso.



¿Estamos viviendo otra patria boba con alto impacto en descomposición social y en violencia que ya nada nos conmueve?

La desbordada corrupción que está presente en todos los niveles del Gobierno, los altos niveles de pobreza urbana y rural, el incremento de la violencia organizada, la creciente inseguridad urbana, el alto nivel de desempleo formal y la crisis social de altas proporciones, nos lleva preguntarnos, ¿qué debemos hacer para lograr un gran acuerdo nacional que brinde salidas a esta grave situación que afrontamos?



Estamos jugando con candela. Ojalá encontremos una salida consensuada para construir un mejor país entre todos, antes que sea tarde para mitigar los factores que afectan sensiblemente la viabilidad del Estado colombiano.



Se necesita un cambio de actitud profundo de la clase política en todas sus vertientes, de los gobernantes y de los gobernados, para parar la crisis moral que nos carcome, para cerrar los vasos comunicantes de la corrupción y de la ineficiencia institucional en el manejo de los recursos públicos, para que la justicia actué con rectitud y sin presiones, para que los campesinos y los jóvenes puedan tener una vida digna y un mejor futuro.



Hoy solo vemos la subienda de candidatos a la Presidencia pero con escasas propuestas creíbles y fundamentadas para un país que necesita ser reconstruido y que abran el camino a oportunidades ciertas de educación, de salud, de empleo formal, de recuperación del tejido social y de recuperación del campo colombiano para aprovechar su alto potencial y para reducir la pobreza rural.



Así mismo, se requiere una política migratoria de gran calado que evite inundar al país de mayor pobreza, se ordene su localización y se aprovechen los talentos que llegan para el desarrollo del país.



Necesitamos momentos de sensatez y de autocrítica de cada uno de los candidatos actuales y los que faltan por lanzarse.



Con el solo hecho de decir que se ha soñado ser Presidente no es suficiente para merecerlo, se requiere experiencia suficiente en altos cargos de dirección del Estado, honestidad a toda prueba, principios sólidos para gobernar, que sea capaz de gobernar para toda la población y no solamente para el Partido o para el líder que lo propuso. Se requiere un cambio de actitud de los gobernados para votar con cabeza fría y no con apasionamientos o por intereses personales si queremos cambiar el rumbo en que vamos. Es hora de dar el giro virtuoso.



Jesús Antonio Vargas Orozco

Consultor Empresarial