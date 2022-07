Capitales de impacto para generar cambio

Finalizó el primer semestre del 2022, un año que corre, pero con hechos significativos a nivel global, regional y nacional. Nos seguimos recuperando de las devastadoras consecuencias de la pandemia. Según la Cepal, en términos de pobreza, América Latina tuvo un retroceso inmenso y ahora, a diferencia de años pasados, nuestra región está recibiendo menos ayuda y asistencia de la cooperación internacional. Además, señala el Banco Mundial que en 2019, la región recibió ayuda y asistencia oficial de casi US$8.900 millones, menos de lo reportado en 2008.

A estas consecuencias se suman los impactos que se van a empezar a sentir cada vez más en la economía a raíz de la lamentable guerra en Europa del Este. La escasez de alimentos, en combustibles, el aumento de la inflación y un fortalecimiento de la OTAN no son ajenos a nuestra realidad. Esto demuestra que las distintas urgencias sociales y ambientales no son menores y es necesario movilizar más capitales que le apuesten a generar impacto. El reto está en atraer más actores del sector privado y fortalecer los capitales destinados a iniciativas que priorizan retornos sociales o ambientales y que asumen más riesgos para alcanzarlos.



Estos capitales, sumados al capital filantrópico, en donde sí se privilegia el retorno social o ambiental de las iniciativas, también se deben fortalecer no solo en cuantías sino modelos de gestión y financiación más estratégicos.



Ante esa necesidad de atraer más capitales, poner en práctica modelos innovadores de financiación, con una debida medición, impulsar más alianzas, surge Latimpacto, una comunidad en América Latina de inversionistas sociales y filántropos que se formaliza en 2020, luego de dos años de debida diligencia en la región.



Latimpacto, captura todos los aprendizajes de sus redes hermanas en Europa (EVPA) y Asia (AVPN) con más de 17 y 10 años de experiencia, respectivamente, para impulsar que los capitales destinados a generar impacto se desplieguen de manera más eficaz en América Latina. Empresas como ABInveb, Coca-Cola, fondos de inversión como Alive, Alphamundi, Fundaciones como Bosch, Sura, Bancolombia, WWB, universidades como el Tec de Monterrey, la escuela de negocios de Oxford, firmas como Dalberg, EY, oficinas de familia, son algunos de los cerca de 150 miembros que hacen parte de Latimpacto, con la intención de desplegar sus capitales de manera más estrategia.



No hay duda que al movilizar más capitales privados y filantrópicos, de manera más estratégica, lograremos el cambio que la sociedad requiere.



Quisiera terminar invitándolos a leer el reciente informe lanzado por el NAB de Colombia que, con el apoyo de Econometría, lograron capturar una primera aproximación del mercado de inversión de impacto en Colombia. Es gracias a estos estudios y al trabajo de organizaciones como Latimpacto y el NAB Colombia, que estamos a disposición del mercado, lograremos fortalecer atraer y fortalecer más capitales hacia la generación de impacto.



CAROLINA SUÁREZ

CEO Latimpacto.