Carta abierta para la reactivación

Hace un par de días, ciudadanos del mundo llenaron las redes sociales con mensajes de orgullo y especialmente de esperanza, por la llegada de Kamala Harris al cargo de Vicepresidente de Estados Unidos.



Ella es la primera mujer en ocupar dicho cargo, y asegura no ser la última. Harris significa un compromiso con la diversidad en un sentido muy extenso, representando desde su ascendencia asiática y caribeña, su raza y por supuesto su género.

Con este hecho, celebramos como humanidad un paso más hacia la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública , meta del objetivo número cinco en la agenda de desarrollo sostenible y con la cual países, sector público y privado tenemos un compromiso por hacer realidad antes del 2030.



Y es que, según los cálculos de la ONU Mujeres, solo el 21% de quienes ocuparon ministerios fueron mujeres, y apenas en 14 países los gabinetes de Gobierno han alcanzado el 50% o más en la representación de este género; así que cada paso, grande o pequeño, es significativo. La igualdad de género es, en cualquier esfera, un derecho humano fundamental que ha demostrado traer prosperidad y desarrollo.



Ahora bien, hacer la tarea en el ámbito político no es suficiente y la oportunidad que tienen en sus manos el empresariado colombiano, las instituciones públicas y privadas, así como el sector educativo para transformar el país desde sus juntas directivas, debe reflejar más que una buena intención.



Citado por Aequales en el informe de resultados Ranking Par 2020, la consultora Grant Thornton (2020) revela que las mujeres a nivel global ocupan únicamente el 29% de las posiciones directivas de las empresas, cifra que sólo ha incrementado 10 puntos porcentuales en los últimos 15 años, con riesgo de disminuir durante la pandemia mundial del Covid-19.



No obstante, “las empresas del Fortune 500 que incluyen tres o más mujeres en la junta directiva tienen mayor rentabilidad sobre inversión frente a las que tienen baja representación”.



Así pues, cada año, como sucedió en 2020 que sacó de su zona de confort a todos, estaría bien rodearse de los talentos que provean no solo un mejor desempeño financiero, sino que lo acompañen de una ruta de innovación, agilidad, adaptabilidad con estrategias asertivas en gestión del talento humano, como lo logran aquellos cuerpos colegiados que cuentan con al menos el 30% de mujeres entre sus integrantes.



Que sea la apuesta y compromiso, reconfigurar estos equipos de dirección, no como una cuota establecida, sino como la posibilidad de engranar piezas activas en el que es el primer órgano de decisión y acción de nuestra sociedad. Una buena forma de afrontar la reactivación que el país necesita para recuperar un camino hacia la prosperidad colectiva.



Mónica Contreras

Presidenta Transportadora de Gas Internacional, Chair Club 30% Colombia y miembro junta directiva Women in Connection.