Ciberseguridad prospectiva

A medida que el mundo se recupera de los impactos de la crisis sanitaria, las empresas ven en retrospectiva las enseñanzas que han adquirido. Comprenderlas permitirá determinar qué compañías incursionarán con éxito en 2022 y cuáles se mantendrán en el terreno de la vulnerabilidad.

En ese escenario, diversos factores han adquirido relevancia al interior de las compañías. Uno es la seguridad digital que, aunada a la transformación tecnológica, se convirtió en una prioridad de las altas gerencias, así como en pilar de la operatividad empresarial en medio de un panorama lleno de riesgos cibernéticos.



Y las predicciones avalan esta premisa. Según Gartner, para 2025 el 40% de las juntas directivas tendrá un comité especializado en seguridad digital, el cual estará supervisado por un miembro calificado en temas de seguridad digital.



Asimismo, este enfoque prospectivo promoverá una visión más estratégica en la gestión de riesgos. Gartner proyecta que, para 2025, el 70% de los CEOs fomentará una cultura de resiliencia organizacional que les ayude a sobrevivir como organización frente a los desafíos relacionados a los delitos cibernéticos, entre otros.



No obstante, para que este paradigma con enfoque en la seguridad digital se consolide, es necesario hacer hincapié en la gradual y constante inversión de recursos para la ciberseguridad. Este año trae nuevos retos y oportunidades de mejora. Esto es particularmente verídico en el escenario de la seguridad digital y las amenazas cibernéticas, considerando la rapidez con la que los cibercriminales perfeccionan sus tácticas de ataque y la madurez del ecosistema digital.



Es alentador conocer que las organizaciones están adoptando metodologías de trabajo más seguras y proactivas al consolidar estructuras organizacionales con nuevos roles como el CIO (Chief Information Officer), el CISO (Chief Information Security Officer) y otro tipo de profesionales encargados de la gestión de datos e información.



Este panorama exhortará a las firmas a implementar controles y sistemas de ciberseguridad eficientes, esta vez sobre las redes que sustentan sus cadenas operativas y el funcionamiento de tecnologías como el machine learning y el IoT.



Colombia no está exenta y no hay una ‘vacuna’ contra los ciberataques, pero sí existen soluciones técnicas para contrarrestarlos. Ante este escenario, es esencial implementar dentro de las organizaciones soluciones de seguridad digital basadas en arquitectura de malla que permiten pasar de una protección perimetral a un servicio más integral enfocado en cada área del negocio.



El signo distintivo de las organizaciones más competitivas en los próximos años será una visión estratégica a favor de la seguridad digital en sus negocios. Esta característica deberá continuar fortaleciéndose a través de la inversión de recursos, la creación de nuevos roles especializados; la adquisición de modernas soluciones de ciberseguridad y el acompañamiento de aliados con amplia experiencia en el mercado.



ANTONIO ROMERO

Gerente de Operaciones de Ciberseguridad - SOC de Logicalis.