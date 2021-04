Ciberseguridad y el reto de los empresarios de Colombia

Atravesamos nuevos tiempos que fomentan el desarrollo de diferentes modelos de trabajo. Hoy más que nunca, se combina la presencia en las oficinas con modelos de movilidad empresarial, los cuales han resultado bastante efectivos y han incrementado la productividad. Pero ¿qué tipo de retos deberán afrontar las organizaciones para proteger su información, confidencialidad y seguridad en todos los puntos de acceso? Más aún, en un momento en el que el número de conexiones ha tenido un crecimiento bastante significativo.



Según el informe Digital Shock de Citrix, el 76% de los líderes de TI de Colombia confirma sentirse vulnerables frente a un ataque cibernético desde que se implementó el trabajo remoto. Este escenario impone un ambiente favorable para los ciberataques si no se cuenta con una infraestructura segura. Esto, sumado a la fragilidad de algunos sistemas de información que ponen en riesgo la seguridad, integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma.



Hoy en día son muchas las empresas que aún no han implementado las tecnologías o políticas de seguridad corporativas adecuadas para asegurarse de que todos los dispositivos de propiedad o administrados por la empresa estén protegidos de ciberataques.



Ante este panorama ¿De qué manera se puede garantizar la seguridad y a la vez cuidar la productividad de los equipos de trabajo? Son varias las opciones. En Citrix contamos con un modelo al que hemos denominado Zero Trust, que consiste en una arquitectura que permite el acceso seguro a todas las aplicaciones, desde cualquier dispositivo, mediante la evaluación continua de la confianza en cada punto de contacto.

También protege una de las áreas más sensibles y donde se puede producir una fuga de información, hablo puntualmente de los puntos de acceso. Es allí donde la herramienta utiliza patrones como la identidad, el tiempo y el dispositivo para reforzar la seguridad y su visibilidad. Esto sin importar la red o el lugar desde donde el usuario se conecta.



Cuando las empresas protegen los puntos vulnerables sin generar fricciones de experiencia de uso por parte de la fuerza de trabajo, están dando un gran salto hacia nuevos escenarios de trabajo remoto, presencial o híbrido.



La seguridad en estos tiempos juega un factor principal para la continuidad de los negocios y la certeza de generar cada vez mayor valor dentro de las organizaciones. Una situación en la que trabajamos muy de la mano con nuestros clientes para anticipar y responder a cualquier tipo de amenaza.



Hoy, tanto directores como equipos de TI tienen una mayor responsabilidad de establecer mecanismos para la gestión de riesgos en estos nuevos entornos de trabajo.



Juan Pablo Villegas

Gerente General para Citrix Colombia