Comercio internacional y covid-19

El pánico producido por la pandemia produjo un parón en la economía mundial en el primer semestre de 2020, con el comercio internacional cayendo 14,3% para después recuperarse y cerrar el año con una disminución del 7,6%. Las exportaciones e importaciones de Colombia cayeron 21,3% y 13,9% respectivamente en 2020. Igual sucedió en el resto del mundo, excepto China.



La pandemia agarró a todos los países desprovistos de los productos necesarios para combatirla: medicamentos, suministros médicos (reactivos, desinfectantes), equipos médicos (ventiladores), productos de protección (mascarillas, gafas). La reacción instintiva de las autoridades ante el pánico fue poner restricciones a la exportación.



Cuando el pánico empezó a ceder, y cuando los fabricantes de productos médicos dispararon la producción en respuesta al aumento fenomenal de la demanda, las autoridades empezaron a desmontar las medidas restrictivas a la exportación y a introducir medidas que facilitaran el comercio de dichos productos.



En la práctica se estableció transitoriamente un libre comercio mundial de productos críticos para combatir la pandemia. Al boom de producción siguió la eliminación transitoria de todos los obstáculos para su importación: eliminación de aranceles, reconocimiento de los estándares sanitarios de las autoridades del exportador, eliminación de licencias, y simplificación de procedimientos aduaneros.



No obstante la caída del comercio mundial en 2020, el comercio de productos para combatir la pandemia aumentó 31%. China fue el gran proveedor mundial al triplicar sus exportaciones en 2020 y exportar el 26,7% del total. Las 10 economías más grandes importaron el 62%, dentro las cuales Estados Unidos importó el 20% del total.



Las mascarillas y los ventiladores fueron los productos que descollaron en el aumento de importaciones de productos médicos en 2020, con un crecimiento del 80,9% y 79,2 % respectivamente. La importación de mascarillas en Colombia pasó de US$23 millones a US$458 millones, y se eliminó temporalmente su arancel del 15 %. Corea y China aumentaron las exportaciones de kits de pruebas en 760% y 500% respectivamente.



La OMC en Ginebra está negociando la exoneración del pago de regalías al titular de la patente de la vacuna para promover la producción de genéricos, aumentar la oferta y disminuir el precio. Pero la mayor barrera para la producción de genéricos no es la patente sino su proceso de producción, que no es soplar y hacer botellas: la vacuna Pfizer necesita 85 insumos y se vale de 200 proveedores en 30 países. En la OMC seguirán negociando por años, pero no es muy grave, la vacuna original vale US$12.



La covid-19 sacó a la luz una verdad del comercio internacional expuesta por el Nobel de economía Krugman y que nuestras autoridades ignoran: el objetivo del comercio internacional no son las exportaciones sino las importaciones, es decir, el beneficio del comercio internacional es poder importar lo que se necesita.



Diego Prieto Uribe

Experto en comercio internacional