¿Cómo incentivar el ahorro en Colombia?

Es claro que el ahorro mejora significativamente la calidad de vida de las personas y todos los colombianos queremos ahorrar, pero para la mayoría, tener un ahorro juicioso y disciplinado, se convierte muchas veces en un sueño frustrado ¿Pero por qué es tan difícil ahorrar?



Estudios acerca del ahorro demuestran que, para las personas priorizar el futuro sobre el presente es muy difícil de asimilar, y a pesar de tener conciencia de la importancia de contar con ahorros para enfrentar una emergencia y disponer de recursos para la vejez, vemos estos temas muy lejanos y casi que imposibles de que sucedan.



La facilidad de adquirir lo que nos gusta, se nos convierte en la mayor dificultad para iniciar el ahorro de esos proyectos que tanto anhelamos y finalmente caemos en la tentación de comprar lo que hoy queremos.



Nos dejamos atrapar por los descuentos y promociones y no priorizamos lo que realmente es importante, ya que lo inmediato nos da la sensación de tener más felicidad.



Lo anterior, sumado a la percepción que tenemos de que el ahorro es el dinero que nos sobra, la dificultad que tenemos de contar con canales que nos permitan ahorrar de manera fácil y los costos asociados a las cuentas de ahorro en las entidades financieras, hacen que el ahorro se convierta en un proyecto complejo y nada fácil de lograr.



Sin embargo, los colombianos nos caracterizamos por ser creativos, con iniciativa y siempre creamos formas de alcanzar nuestros objetivos.



La alcancía, el colchón y las cadenas, se han convertido en grandes aliados y mecanismos válidos para ahorrar, pero en la realidad son de corto plazo y poco seguros para alcanzar un ahorro estable y progresivo.



Es por esta razón que las entidades financieras hoy enfrentan el gran reto de crear productos innovadores, diferentes, de fácil acceso y de bajo costo que animen a los colombianos a ahorrar y a cambiar sus métodos tradicionales de ahorro y que les genere no solo seguridad y rentabilidad sino también que les permita desarrollar el hábito de ahorrar de manera frecuente y permanente, incentivando así la cultura del ahorro.



Tips para no caer en el intento de ahorrar:



–Defina una meta y escríbala, visualice el tiempo de lograrlo y celebre cada paso a paso.



–Establezca el monto con el cual iniciará su ahorro y cada período de tiempo increméntelo, así tendrá un ahorro progresivo.



–Si cambia de trabajo, gana más dinero o terminó de pagar un crédito, invierta o ahorre una parte del dinero adicional antes de que se acostumbre a sus nuevos ingresos.



–Busque mecanismos de ahorro que sean seguros y confiables. Recuerde que la alcancía y el colchón están demasiado cerca.



¡Adquirir el hábito de ahorrar es el primer paso!



José Alejandro Guerrero Becerra

Presidente del Banco W