¿Cómo pulir el talento en las organizaciones?

En conversaciones formales e informales es recurrente oír el comentario: esta persona tiene o no tiene potencial. De lo que no somos conscientes es si está afirmación puede impactar la autoestima y resultados de un colaborador. Demostrar resultados, no necesariamente está relacionado con una característica personal que podamos llamar potencial. Está directamente relacionado con el nivel de autoconfianza y el contexto en el cual se desenvuelve el colaborador. El concepto ‘diamante en bruto’ se relaciona con factores como ‘mi autoestima’ y ‘del contexto’ que me permita brillar. ¿Cómo hacer brillas al diamante?

1. De acuerdo con la RAE, el diamante es “una preciosa constituida por carbono cristalizado, que se usa en joyería por su brillo, transparencia y elevada dureza”.

Cada organización debe definir lo que significa ‘potencial’ en línea con su estrategia y su naturaleza de negocio, asegurando su ‘dureza y conductividad’ con los procesos de gestión del talento.

2. Los diamantes azules son los de mayor valor. Su apreciación aumenta por el brillo que se genera cuando estos entran en contacto con la luz. Los diamantes pueden brillar dependiendo del contexto, por lo que es necesario empezar a incorporar el concepto de ¿potencial para qué? Podemos demostrar lo mejor si hacemos lo que nos apasiona, en un contexto donde nos sentimos valorados, logrando así dispersar luz de diferentes colores.

3. Los diamantes se forman en profundidades entre 150 y 200 km. Allí pasan por un proceso de presión y calor extremo, que hacen que los minerales se transformen a las piedras preciosas. Los líderes tienen un rol para identificar el potencial de sus equipos. Son quienes facilitan los caminos de exposición y condiciones de presión necesarias para hacer brillar sus diamantes.

4. Los diamantes son piedras compuestas principalmente por carbono cristalizado. Pueden encontrarse en tonalidades que varían entre roja y amarilla. En el ámbito profesional, el proceso para identificarlos, debe ser claro e incoloro, fácil de entender, práctico para usar y evaluar, y realista para implementar.

5. ¡Todos somos diamantes y estamos en la capacidad de poder brillar! Partiendo de esto esta realidad, llevaremos a nuestros equipos a un nivel donde todos seamos el mineral más valioso del mundo.

Algunas empresas han establecido una estrategia de gestión, con la que mapear el potencial de sus empleados. Un modelo que permite establecer planes de carrera para un segmento específico de colaboradores. Un proceso que permite entender si la dinámica de trabajo se ajusta a los objetivos corporativos y a la realidad del capital humano. Una actividad que trae consigo un plan de acción y de mejora. Esto, se traduce en equipos más productivos que demuestran un mayor compromiso. Para esto, contaron con el acompañamiento de Mercer, consultora con una amplia trayectoria en cultura, liderazgo y atracción y retención de talento.

¿Por dónde quisieras empezar para brillar y hacer brillar a quienes te rodean?

Juliana Duque

Talent Strategy Leader, en Mercer para Colombia, Centroamérica y Caribe.