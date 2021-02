Una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Biden fue el llamado Buy American Act. Consiste en exigir que cuando se trate de licitaciones públicas y se gasten impuestos, se prefieran los proveedores locales.



Es una clara declaración proteccionista y uno de los aspectos donde la nueva administración pareciera querer dar continuidad a la política de la anterior.

Todavía no está publicado si se aumentarán los porcentajes de requerimientos de productos nacionales, por ejemplo el 95% en hierro y acero. Tampoco está claro si la ventaja de precio por encima de posibles importaciones del 20% se mantendrá o se aumentará.



En ese sentido, está por observar si se mantienen o profundizan las políticas de protección a la industria nacional implementadas en la administración Trump.



No está claro que tan exitoso serán estos esfuerzos de proteger la industria americana. Por un lado, existe una política de excepciones cuando no existen suficientes insumos o productos nacionales.



Por el otro, existen contratos de largo plazo que benefician a los principales socios comerciales de los EE.UU. (Japón, Europa, Canadá) y seguirán vigentes. Pocas veces estas políticas son exitosas dadas las exenciones, pero también por los sobrecostos que implican.



Así las cosas, a diferencia de la política ambiental, los objetivos trazados en salud pública, o en inmigración, en cuanto al nacionalismo comercial y económico, parece que no existirán diferencias entre los dos gobiernos.



En este aspecto, la respuesta a las presiones de sindicatos, asociaciones industriales en sectores poco competitivos, y la supuesta política de protección y generación de empleo, será similar.



Independiente de los resultados de la política de “comprar americano” de la administración Biden, el mensaje es el equivocado en el peor momento.



En vez de contrarrestar las peligrosas tendencias nacionalistas, y de fomentar la cooperación en el marco del comercio internacional, se anuncia una nueva ronda de posibles guerras comerciales.



Pero además, se señala que, en el mismo momento en el que se busca un sustancial estímulo para fomentar el crecimiento la economía, se está dispuesto a asumir los sobrecostos de esta política proteccionista que irán en contravía de la reactivación económica.



Es desilusionante que también la administración demócrata prefiera acoger las tendencias antiglobalistas y desconocer las ventajas de una libre asignación de bienes y servicios. Ese libre comercio basado en las reglas internacionales fijadas después de la segunda guerra mundial, ha sido la base del período más largo de paz en Europa, y de un crecimiento sin igual del mundo occidental.



Ha logrado los más revolucionarios desarrollos tecnológicos y un importante aumento de la productividad. Estos logros se están poniendo en riesgo con una respuesta inmediata de dar paso a los llamados del nacionalismo económico. No parece un buen comienzo en materia de una nueva y requerida política comercial, sino más bien más de lo mismo.



Rafael Herz

Analista Internacional

rsherz@hotmail.com