Conectividad: una tendencia en 2022

Vivimos en un mundo que cambia rápidamente y nos impulsa a adaptarnos. Hoy, estamos más dispuestos a una vida conectada donde la tecnología es protagonista y los usuarios priorizan la facilidad de uso y adopción de soluciones inteligentes en sus hogares.

Durante esta década, todos entenderemos y adoptaremos mejor este proceso de innovación, convirtiéndose en un estándar. No nos referiremos a hogar inteligente, simplemente hablaremos de hogar.



Ahora no es una novedad que los productos se conecten a internet. Los usuarios requieren dispositivos y tecnologías que interactúen y se adapten a sus necesidades.



Hoy, diversos asistentes de voz y electrodomésticos, tales como televisores, lavadoras, aires acondicionados, smartphones y tabletas se comunican cada vez mejor entre sí para facilitarnos la vida. Compañías del sector están afianzando alianzas que evidencian la relevancia de un verdadero modelo de hogar inteligente. En CES 2022, Samsung anunció su colaboración con Home Connectivity Alliance para ampliar la conectividad de su ecosistema a dispositivos de otras marcas, por lo que el concepto de conectividad tendrá esa interconexión que hemos imaginado.



La premisa clave de esta nueva era de conectividad es la de entender al usuario y brindarle las facilidades para que continúe descubriendo cómo una vida más conectada lo acerca a lo que realmente le importa, le permite vivir experiencias diferentes, ser más productivo y acceder a nuevas oportunidades.



Un ejemplo de conectividad son nuestros smartphones, los cuales utilizamos para pedir a otros dispositivos y electrodomésticos que realicen actividades, como abrir las cortinas, reportar el clima, escoger recetas saludables, apagar las luces o encender el aire acondicionado, hasta programar la lavadora, las compras del supermercado y ver a nuestra mascota, aunque no estemos en casa.



Por ejemplo, si una persona recuerda que no prendió la lavadora Samsung y necesita una prenda, desde su celular puede seleccionar el nivel de suciedad y tipo de ropa que desea lavar para que la lavadora se active y elija el mejor ciclo según la información proporcionada por el usuario. Al regresar a casa, encontrará su ropa lista. Las neveras Family Hub nos permiten ver el interior de ésta desde nuestro Smartphone estando fuera de casa para verificar que alimentos tenemos antes de comprar lo que no necesitamos, también recomienda recetas y rutinas de alimentación basadas en nuestras preferencias alimentarias, nos facilita proyectar la imagen del TV o el celular en su pantalla y genera alertas la vigencia de los productos para evitar el desperdicio.



Muchas otras empresas cuentan con bombillos, cerraduras y cámaras de seguridad que se enlazan a nuestros celulares inteligentes. Actualmente, millones de personas en más de 200 países acceden a la tecnología SmartThings a través de una amplia gama de productos.



Esto demuestra cómo hemos incluido la tecnología a nuestra vida. La próxima década será un proceso bastante emocionante que cambiará totalmente la manera en que interactuamos con el hogar y en este contexto nuestra relación con la tecnología ya no es solamente una herramienta útil, sino un estilo de vida.



CARLOS VARGAS

Director de Mercadeo de Samsung Colombia.