Confianza, catalizador del crecimiento

Colombia, al igual que otros países, ha enfrentado períodos de desaceleración económica, impactando su desarrollo y bienestar social. Esto pone a prueba la capacidad de los gobernantes y ciudadanos para superar las dificultades. Los datos del Dane muestran signos de desaceleración. Durante abril, el Índice de Seguimiento a la Economía registró una disminución del -0,78%.



Esto se debe principalmente al bajo rendimiento de la manufactura y construcción, con una contracción del 2,91%, y la disminución en la agricultura y extracción de minas y canteras, que experimentaron un declive del 6,83%.



Al igual que en períodos anteriores, la desaceleración no es un fenómeno aislado, ya que otros países experimentan un freno después del repunte que tuvieron en los años 2021 y 2022 tras la crisis de la covid-19. De acuerdo con la Cepal, se espera que el crecimiento económico disminuya en América Latina y el Caribe, alcanzando una tasa del 1,2%.



La debilidad de la actividad económica al inicio de este año se refleja en la Encuesta de Desempeño Empresarial de Acopi, que confirma las dificultades que enfrentan las empresas. Con niveles de ventas bajos, una demanda de bienes y servicios en declive y escasez de trabajo, no sorprende que el 37,7% de los empresarios encuestados operen con una capacidad productiva igual o inferior al 50%.



Ante esta situación, uno de los factores positivos que pueden no solo moderar esta desaceleración, sino sentar las bases para un crecimiento futuro, es la confianza. Según un estudio del BID sobre la incorporación de la confianza y la cohesión social, se observan rezagos en América Latina y el Caribe.



En líneas generales, el porcentaje de personas que cree que se puede confiar en la mayoría de los demás individuos descendió del 22% en 1981 al 11% en 2020, es decir, solo una de cada diez personas confía en los demás. En cuanto a la confianza en el gobierno, durante el período 2010-2020, menos de tres de cada diez ciudadanos latinoamericanos incluyendo los países del Caribe, en promedio, confiaban en sus gobiernos.



En el caso específico de Colombia, según Edelman (2022), los ciudadanos muestran mayor desconfianza en el Gobierno y los medios de comunicación, considerando que estos no contribuyen a resolver los problemas de la sociedad, mientras que se mantiene la confianza en las empresas y las ONG al ser vistas como competentes e impulsoras efectivas de acciones positivas.



En este escenario, es crucial que todos los participantes comprendan la relevancia de la confianza y establezcan acciones concretas que fomenten la creación de empleo, la transparencia, la seguridad jurídica y la formalización de las Mipymes.



No obstante, como ciudadanos, debemos aportar a esa confianza mediante una participación activa en la comunidad, mostrando respeto hacia la diversidad, promoviendo la inclusión y respaldando los principios democráticos.



ROSMERY QUINTERO

​Presidente Acopi Nacional