Construir sociedades equitativas

Vivimos un estallido en la recolección de datos. Portales especializados y expertos dimensionaban que en el 2020 cada persona producía 1,7 MB de datos cada segundo. La cuestión fundamental para no perder de vista es, reflexionar si los datos están al servicio de la sociedad, o la sociedad está al servicio de los datos. A continuación, cuatro desafíos para construir sociedades más equitativas a partir de los datos:

Los datos son manipulables



La presentación de los datos y el respectivo análisis estadístico depende de quien lo hace. Técnicamente nos referimos a esto como “error de sesgo”, el cual de por si es muy difícil de detectar. Por ejemplo, en un contexto político, si una encuesta de intención de voto se lanza en una región o territorio especifico, arrojará resultados que dan mejores probabilidades a candidatos de esos territorios. Razón tienen los candidatos en una contienda electoral cuando afirman que las encuestas, si bien, nos permiten sondear las intenciones de voto, no muestran la realidad de la situación.



Acceso y disponibilidad de los datos



Hoy en día cualquier organización está recolectando datos. Estos pueden y resultan ser de interés general. Que de ser compartidos tendríamos un activo invaluable para el desarrollo y construcción de una sociedad más justa y equitativa; ya que permitiría la construcción de inteligencias colectivas que promuevan espacios para el diseño e implementación de iniciativas que cierren las brechas de calidad de vida y desarrollo de nuestro país. En un contexto social pensemos lo siguiente: no hay algo más impredecible que el comportamiento humano. Los datos y su análisis nos permiten explorar respuestas a nuestros hábitos, rutinas, lugares frecuentados, motivaciones, preferencias, gustos, entre otros, que posibilitan crear nuevas políticas públicas más específicas. Los datos empoderan a los usuarios y esto fomenta sociedades más inteligentes.



Identificar los problemas con datos



Los problemas y desafíos de nuestra sociedad se comprenden mejor si se definen a partir de datos. Las situaciones de vulnerabilidad y calidad de vida que aqueja nuestra sociedad, suelen estar ancladas en percepciones y opiniones. Aunque esto no necesariamente resulta incorrecto, comprender la situación problemática es fundamental para identificar los esfuerzos y acciones que realmente atiendan y respondan a la misma. Una de las características de los datos, es que muestran la realidad sin filtros.



Ética en los datos



El análisis de los datos debe responder a mejorar la calidad de vida de las personas. El componente ético es fundamental e indispensable en este aspecto. Desde la recolección, gestión, análisis y presentación de los datos debe tener como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas en todas sus dimensiones. Esto nos pone en un contexto reflexivo del “propósito” y uso de los datos para la construcción de nuestra sociedad.

Luis Alejandro Ángel Acosta

Decano asociado del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Sergio Arboleda.