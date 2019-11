Consumo y elección: una decisión del consumidor

Nos estamos acostumbrando a conversaciones con posiciones totalmente opuestas y radicales, lo que nos está llevando –quizá sin darnos cuenta– a juzgar permanentemente a los otros, estigmatizar, cuestionar, ridiculizar y rechazar.



Sin embargo, hay temas en la agenda nacional que deberían invitarnos a sumar, articular, a escuchar y analizar otras propuestas para construir. Una de ellas, sin duda alguna, es precisamente esa conversación que muchos han querido polarizar y satanizar a la contraparte: la nutrición, la obesidad y los hábitos de consumo saludables.



A lo que se ha llegado es a un nivel de conversación que unifica a todos los seres humanos y a todos los estilos de vida por igual, pero que desconoce las particularidades económicas, sociales y genéticas de los seres humanos, y que contrario a aportar a un debate en favor de la salud pública desde un enfoque multidimensional, lo que busca es imponer comportamientos de consumo desde el fortalecimiento de prejuicios (¡Qué gordo está!, ¡Qué mal padre es!, ¡Qué ignorante comerse eso sin saber sus implicaciones!, ¡Yo sí cuido a mis hijos!, ¡Yo no consumo esas porquerías!).



Se trata de cómo algunos se imponen sobre otros -porque así simplemente lo decidieron- para opinar sobre qué es lo que está bien consumir y qué lo es lo que está mal; quién es un buen padre y quién no lo es, quién recibe un señalamiento o un castigo social por preferir determinado producto y quién no.



Y la pregunta obligada es: más allá de crear esas supremacías de comportamiento de consumo, ¿Qué podemos hacer desde la educación? ¿Qué podemos hacer desde la articulación de la academia, el sector privado y el público para mejorar los hábitos de vida de todos? ¿Qué estamos haciendo para empoderar además a otros actores clave como a los tenderos? ¿Cómo desde la industria se desarrollan nuevas alternativas para todo tipo de consumidor? ¿Cómo empoderamos a los consumidores, desde la información, y no con miedo?



Estamos olvidando que la base de esta conversación está en el empoderamiento del consumidor, en una educación que le permita hacer una elección de compra informada y específica de las necesidades propias de cada comprador, de cada familia. Pero, además, de cómo hacemos promoción de estilos de vida saludable que incluye consumo balanceado de alimentos hasta actividad física para quemar la ingesta calórica.



Ninguno tiene la verdad absoluta. Ninguno es héroe y tampoco villano. Tampoco hay una única solución. Debemos entender a los consumidores -porque no hay solo uno; son varios y hay de todo tipo-, pero, sobre todo, debemos entender que cuando nos ponemos como país la meta de contribuir a una sociedad más saludable, estamos refiriéndonos a un enfoque multifactorial donde el trabajo multisectorial es la clave. Por esa razón, no podemos olvidar, que al final, la decisión es de cada consumidor.



Luis Felipe Torres

Director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi.