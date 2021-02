Covid-19, desarrollo y multilateralismo

Durante la Agenda de Davos del Foro Económico Mundial (FEM), el Presidente de China Xi Jinping señaló los cuatro desafíos de nuestra era: fortalecer la coordinación de políticas macroeconómicas y promover conjuntamente el crecimiento vigoroso, sostenible, equilibrado e inclusivo de la economía mundial; abandonar los prejuicios ideológicos y explorar en común un camino de coexistencia pacífica y beneficio mutuo; superar la brecha de desarrollo entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo y aunar esfuerzos para hacer frente a los desafíos globales, cocreando un futuro brillante para la humanidad.



La receta para enfrentarlos consiste en practicar el multilateralismo y promover la construcción de una comunidad de destino para la humanidad.

En el marco de la crisis por covid-19, los medios sorprendieron con noticias sobre el desarrollo económico de China del año pasado.



Gracias a esfuerzos conjuntos de distintas regiones y sectores del país, guiado por el espíritu del multilateralismo, China ha respondido a la covid-19 en paralelo con la reactivación económica y social, convirtiéndose en la única economía mundial en lograr un crecimiento positivo del 2,3% con un PIB récord de 100 billones de yuanes (equivalente a unos USD15,42 billones).



Bajo este panorama, 5,51 millones de habitantes rurales salieron de la pobreza y 52 condados dejaron de ser calificados como pobres. Se crearon 11 millones de nuevos empleos.



Las Mipymes y comerciantes individuales siguieron desarrollándose y el número total de entidades de mercado ha superado los 130 millones. Además, China ha logrado importantes avances en la innovación científica y tecnológica, al tiempo que avanza de manera ordenada en el desarrollo y aplicación de las vacunas contra la covid-19.



El progreso de China es el progreso del mundo. En la actualidad, la construcción conjunta de la “Franja y la Ruta” avanza con pasos estables, el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) se ha firmado con éxito y las negociaciones del Acuerdo de Inversión China-UE se han completado según lo programado.



China está más conectada con el mundo, las interacciones son más frecuentes, la apertura y la cooperación de ganancia compartida se materializan cada vez más.



El desarrollo de China no puede darse manera aislada al del mundo. El presidente Xi Jinping enfatizó que la esencia del multilateralismo está en que los asuntos internacionales se manejan a través de consultas.



Un mundo dividido no puede hacer frente a los desafíos comunes que enfrenta la humanidad. Una vez que se determinan las reglas, todos deben seguirlas de manera efectiva.



Participar activamente en la cooperación internacional contra la pandemia, implementar una estrategia de apertura de beneficio recíproco y de ganancia compartida, promover el desarrollo sostenible, impulsar la innovación científica y tecnológica y promover la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales, estos son los compromisos de China con el mundo.



El frío invierno no puede detener los pasos de la primavera y la noche no puede ocultar el amanecer. China está dispuesta a trabajar con toda la comunidad internacional para crecer y progresar juntos bajo la antorcha del multilateralismo.



Lan Hu

Embajador de China en Colombia