‘La desigualdad está socavando el contrato social en América Latina’

El filósofo Jean-Jacques Rousseau desarrolló en el siglo XVIII su obra El Contrato Social, pilar fundamental de la Revolución Francesa y eje de la conformación de los Estados modernos. Su tratado establece que la libertad natural del hombre debe cederse a un interés colectivo mayor, conformando la institución estatal en la que reside el poder que ha depositado cada individuo.

El contrato debe gobernar así todas las esferas de nuestras sociedades. Sobre la base de unas normas básicas de convivencia, los ciudadanos dirigen sus esfuerzos hacia la construcción de naciones justas, incluyentes, igualitarias, libres y prósperas.

No obstante, las dinámicas del siglo XXI nos ilustran otra realidad que no sólo ocurre en la región, sino a nivel global. Las brechas sociales se han agudizado aún más dentro de los países y entre estos mismos (Norte-Sur y Sur-Sur). Estas tienen efectos perversos al limitar el acceso a educación, infraestructura, servicios de salud e incluso en términos de representación política. Atentan contra nuestro desarrollo y prosperidad. Son, en pocas palabras, otra pandemia que nos persigue y que no se ha logrado superar.

Las cifras son alarmantes, incluso antes de la covid-19. De acuerdo con Oxfam, casi la mitad de la riqueza mundial pertenece al 1% de la población y la mitad más pobre de la población global posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del planeta. Por su parte, América Latina lamentablemente no queda bien parada. Ocupa el primer lugar en el escalafón de desigualdad y se ubica en un carril lento frente al cumplimento de los ODS en el 2030. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indican que el 10% más rico de la región recibe más de la mitad del ingreso nacional antes de impuestos.

Ello ha conducido, entre otros, al resquebrajamiento de la confianza. Nueve de cada 10 latinoamericanos desconfían de su prójimo (BID). Y el 81% de los habitantes piensan que la distribución de ingresos es injusta (Latinobarómetro).

En este marco, el profesor de la Universidad de Oxford, Diego Sánchez Ancochea, en su reciente libro El costo de la desigualdad advierte sobre la creciente inestabilidad en la región como producto -en gran medida- de la desigualdad. Su obra demuestra “cómo más de un siglo de desigualdad en América Latina ha contribuido a un comportamiento económico deficiente, instituciones políticas débiles y problemas sociales. A su vez, un crecimiento lento, políticas de exclusión, violencia y desconfianza social han reforzado la concentración de ingreso, generando así círculos viciosos”.

El reporte insignia de CAF -banco de desarrollo de América Latina- de 2022, titulado Desigualdades heredadas, centra su atención -a partir del concepto de la perversa ‘lotería de la cuna’- en la escasa movilidad intergeneracional como causa de lo que nos ocurre. Hace un claro llamado a la acción y fortalecer la presencia del Estado en áreas críticas como la educación, mercados laborales, acceso al crédito formal y el fortalecimiento de los esquemas de protección social.

Frente a esta situación, no cabe duda de que tenemos una gran oportunidad -como lo ha manifestado la Directora de la London School of Economics (LSE), Minouche Shafikde- de repensar los sistemas que unen a la sociedad y que cuidan de los afectados por los cambios estructurales. Para ello, “se debe establecer un nuevo contrato social sobre la base de una investigación seria y un debate público que respondan a las demandas del siglo XXI”.

Este debe ser un contrato que reconozca los importantes esfuerzos institucionales realizados previamente por combatir la desigualdad y también la pobreza, que sea pragmático y no ideologizado. Debe estar por encima de los intereses particulares y, especialmente, debe dejar a un lado las dicotomías de ‘derecha’ e ‘izquierda’.

Debe mirar desde lo grande para generar confianza y certidumbres, a partir de cambios que aborden las necesidades de protección social universal, las oportunidades en el mercado laboral y la fiscalidad. Se requiere un nuevo contrato social en América Latina, bajo las reglas del estricto respeto de la institucionalidad democrática, para cerrar las brechas de género y promover una mayor inclusión y movilidad social; abordar la violencia; disminuir la concentración de poder; redistribuir mejor; y crecer más en estricto respeto al medio ambiente. El camino de salida a las crisis cruzadas de nuestro tiempo está en la democracia. Una democracia más sólida equivale también a instituciones más robustas y eficientes y, claro, la construcción de un Estado de bienestar que conduzca la región al futuro.

Andrés Rugeles

​Visiting Fellow de la Universidad de Oxford y Miembro del Advisory Board del Sur Global del LSE.