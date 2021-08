Creatividad e innovación diversa

Los latinoamericanos hemos sido creativos por excelencia, tenemos la habilidad de encontrar oportunidades en cualquier parte, de hacerle frente a situaciones desafiantes y de crear desde las restricciones y los límites. Esto lo evidencia la encuesta realizada por Ipsos sobre el emprendimiento en la pandemia, en donde Colombia es reconocido como el país con mayor espíritu emprendedor, tanto en la región como en el mundo.

Siendo la creatividad el detonador de la innovación, y la innovación el apalancador de los negocios, ¿qué tan diversos somos en los negocios? En ese marco, las empresas tienen por naturaleza dos audiencias principales: sus equipos de trabajo y los mercados a los que se dirigen. Entendiendo que la diversidad es variedad y abundancia de componentes distintos, vale la pena preguntarse: ¿qué tanto tenemos equipos de trabajo diversos? ¿Qué tanto estamos llegando a audiencias diversas?



Estamos viendo cómo algunas compañías empiezan a ser incluyentes con sus productos, sus servicios y además lo representan en su comunicación. Vemos imaginarios y representaciones cotidianas con hombres como cuidadores de los hijos (Natura), lencería para mujeres con diferentes cuerpos (Leonisa), ropa y calzado para personas con discapacidad (Nike y Silverts), entre muchos ejemplos de cómo esa diversidad se empieza a notar en los productos ofrecidos a los clientes.



Y aunque vemos estos primeros avances, el tema de diversidad e inclusión impacta positivamente los negocios, las compañías y la economía. Por ejemplo, las empresas que cuentan con mayor diversidad en sus equipos directivos logran aumentar un 19% su revenue (ingreso) debido a la creatividad y la innovación, mientras que las empresas que cuentan con una participación del 30% de mujeres en las juntas directivas de las empresas alcanzan una mejoría en el retorno sobre activos del 13% en promedio.



Por supuesto que las organizaciones están centradas en sus resultados financieros, pero para llegar a eso deben vender productos y servicios, y para poder venderlos deben satisfacer necesidades de diversos consumidores.



Tengamos presente que hay personas que no se identifican con los estereotipos tradicionales, por ejemplo, entre un 70% y 85% de las mujeres no se sienten identificadas en una campaña publicitaria y los hombres no se ven frecuentemente representados en su rol de padres y esposos, por solo poner algunos ejemplos.



Debemos reconocer que percibimos un interés genuino de las organizaciones por ser más incluyentes y diversas, sin embargo, a veces se desconoce qué y cómo se puede lograr este objetivo como empresa. Hay que recordar que el punto de partida de la innovación es el entendimiento de las personas diversas en donde se identifican retos, oportunidades o desafíos a resolver, que a través de creatividad diversa se idean un sinfín de soluciones y alternativas, que luego se materializan de manera iterativa, incremental y creciente, que permiten como resultado satisfacer a las personas e impactar los negocios.



En conclusión, la innovación se provoca al colisionar diversidad enfocada a solucionar problemas. Entonces, ¿qué hacer para que sus equipos de trabajo y sus segmentos de mercado sean más diversos.



Carolina Orjuela Rojas

Senior Innovation Manager, EY Colombia