Crecer por encima de 3%: mérito, pero también reto

Una de las narrativas económicas del momento es que Colombia representa un caso único de crecimiento en América Latina. En los discursos de las autoridades y las entidades multilaterales, en los artículos de prensa y en los reportes de los analistas se repite con frecuencia cómo en 2019, cuando la región estuvo casi estancada, el PIB colombiano avanzó por encima del 3%.

Asimismo, una de las perspectivas más alentadoras para 2020 es que nuestro país logrará mantener este desempeño superior.



Sin embargo, al analizar las series históricas encontramos que tal diferencia está lejos de ser excepcional. Por el contrario, lo usual en por lo menos los últimos 60 años es que nuestra economía se haya expandido a una tasa superior no solo a la media latinoamericana sino a la mundial.



En efecto, desde los noventa hasta ahora el crecimiento promedio de Colombia ha sido de 3,5%, en tanto que el de América Latina ha llegado a 2,5% y el del mundo a 2,8%. Si nos vamos más atrás, la comparación a favor de nuestro país se mantiene: desde 1960 hasta 2019 el registro de nuestro país es de 4,2%, superior al 3,5% que comparten el mundo y la región.



Ahora bien, si además de los promedios históricos comparamos los desempeños año a año, de nuevo vemos que el resultado más frecuente es que la economía colombiana sea más dinámica. Por ejemplo, en lo que va del presente siglo en solo 4 años Colombia ha crecido más lento que todo el subcontinente, y en 5 años frente al agregado mundial.



Se podría argumentar que esta comparación no es apropiada, ya que los promedios a nivel regional y mundial esconden historias disímiles país por país. Pues bien: si contrastamos los desempeños de Colombia frente a las principales economías de América Latina, encontramos que ninguno de nuestros pares nos ha logrado superar en las últimas décadas. Chile es el único que en medio siglo ha equiparado nuestra tasa de crecimiento.



Las cifras antes mencionadas pueden ser interpretadas desde diferentes ópticas. El vaso medio lleno sugiere que exhibir un crecimiento superior al de sus vecinos en un horizonte amplio de tiempo indica que Colombia ha conseguido consolidar un marco macroeconómico consistente, y ha mantenido una diferencia favorable en términos de dotación de recursos productivos.



Además, en los últimos años nuestro país ha logrado capitalizar de forma adecuada las fuentes de dinamismo de la demanda interna, en especial el consumo de los hogares, en momentos en que nuestros vecinos se enfrentan a desafíos idiosincráticos significativos y los vientos de cola globales escasean.



Justamente sobre la demanda interna, vale la pena mencionar que para 2020 prevemos que los astros se mantendrán alineados, tanto en el frente del gasto privado como en el de la inversión productiva.



Con respecto al primero, las condiciones de financiamiento a los hogares seguirán siendo favorables, la capacidad adquisitiva real continuará ganando terreno, el consumo de los migrantes venezolanos influirá de manera positiva y los flujos de remesas, si bien no crecerán como en 2019, serán de nuevo una fuente de ingreso adicional relevante para muchas familias. Por su parte, esperamos que en 2020 la inversión de las empresas se beneficiará de los incentivos tributarios que fueron reafirmados en la ley de crecimiento aprobada a finales de año anterior.



Por su parte, el vaso medio vacío indica que, si cambiamos la vara con la que medimos, nuestras cifras de crecimiento lucen mucho menos promisorias. Al comparar la variación del producto real per cápita desde 1980 hasta la fecha el 1,9% de Colombia palidece frente al 3% promedio de los países emergentes. Y ni hablar del sudeste asiático, que prácticamente triplica nuestro registro. De la misma manera, durante las últimas 4 décadas 51 países presentaron un crecimiento del ingreso por habitante más alto que el nuestro.



En el corto plazo las diferencias de variación del PIB también son evidentes: el año anterior el mundo en desarrollo avanzó 4%, el sudeste asíatico lo hizo casi al 6% y un total de 76 países crecieron más que Colombia.



De todo lo dicho podemos extraer dos conclusiones. La primera es que la economía colombiana ha logrado convertir el crecimiento sostenido en un hábito, lo cual es un logro muy destacable en un mundo en el que la estagnación secular es una amenaza latente. Además, repetir en 2020 una crecimiento superior al de América Latina dará lugar a oportunidades que no deben desaprovecharse.



La segunda conclusión es que lo anterior no debe interpretarse como un llamado a la complacencia. No podemos perder de vista que estamos ubicados en la región emergente más rezagada tanto a nivel cíclico como estructural, y que por lo tanto no basta con destacarse en ella. Si elevamos nuestro parámetro de comparación, nos daremos cuenta de que hay mucho trabajo por hacer para progresar de forma más acelerada.



En particular, nuestras tareas pendientes en materia de competitividad y productividad son enormes. Y nada mejor que empezar desde ya. Como lo afirma Christine Lagarde, el mejor momento para reparar el tejado de una casa es cuando el clima está soleado.



Juan Pablo Espinosa

Director Investigaciones Económicas, Sectoriales y Mercado de Bancolombia