Crónica de viaje

Finalmente, el día llegó. El pasado 4 y 5 de marzo se celebró en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la reunión del comité de coordinación para la elección de su próximo director general.

Colombia contó con un gran candidato, funcionario de la organización, y según todas las miradas el de la mayor experiencia. El doctor Marco Alemán nos representó con altura y fue el tercero en la contienda entre los seis candidatos, tras el retiro de Kazajistán, la primera ronda de votación en dónde se eliminó con tan solo cuatro votos al candidato peruano, el posterior retiro del candidato ghanés, y la definición de la elección entre Singapur, China y Colombia.



Fue una gran apuesta y no me cabe duda de que el futuro por venir para el doctor Alemán, así como para Colombia en el seno de la organización será promisorio. Él, quien dirige el departamento de derecho de patentes de la OMPI, seguro será talento clave que ascenderá en esta importante organización y aportará su experiencia al nuevo mandato de Daren Tang, candidato de Singapur, quién resultó elegido.



En el camino se aprenden muchas cosas, de los Estados amigos y aliados que apoyan, el orgullo de tener a uno de los nuestros en esta importante organización, y los socios inesperados que surgen alrededor de estos propósitos comunes.



Colombia está en la senda correcta en materia de protección, promoción y dinamización de la propiedad intelectual. La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de registro, ha impulsado la adhesión a la mayor cantidad de instrumentos y tratados internacionales sobre la materia, asimismo es un actor regional relevante al tener una oficina ejemplar en promoción, celeridad y registro.



En el Siglo XXI el activo principal es el talento, las creaciones, las invenciones, y las demás expresiones del ingenio humano, por lo que debemos seguir trabajando para elevar nuestro número de patentes nacionales, proteger lo tradicional, lo ancestral y nuestro patrimonio cultural con las denominaciones de origen, y seguir avanzando en apoyar al estudiante, al empresario y a las comunidades en este propósito.



Sintámonos orgullosos de una victoria en la OMPI, Colombia fue un actor clave y definitorio en esta elección, y como los buenos corredores llegó a la recta final y se subió al podio de los tres primeros.



Seguro que escucharemos el nombre de Marco Alemán por muchos años más en el mundo de la propiedad intelectual, y ojalá su historia inspire a más colombianos a llegar a estas organizaciones técnicas por mérito. Su crónica de viaje es un relato de que sí podemos, y debe ser una inspiración para emprender nuestros propios viajes y aventuras.



Trabajar por el país también es trabajar en lo internacional, el registro de la propiedad intelectual es el único indicador medible y verificable de innovación y desarrollo, no nos quedemos en discursos, miremos las cifras y propongámonos elevarlas, en mayo de 2019 tuvimos el mayor número de patentes nacionales, ojalá que en mayo de este año rompamos de nuevo ese récord.



Felicitaciones a Marco Alemán, a Colombia, y gracias a todos los socios, amigos y compañeros en este viaje.



Andrés Barreto González

Superintendente de Industria y Comercio.

superintendente@sic.gov.co