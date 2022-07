Cumplirle al campo

El desarrollo agropecuario y rural de Colombia es una prioridad desde el punto de vista económico y social, por el aprovechamiento sostenible de sus recursos, por el encadenamiento productivo con otros sectores, para garantizar la seguridad alimentaria, por el mejoramiento de la calidad de vida y por el impacto en la mitigación de los factores de la violencia que lo azotan. Sin embargo, la gestión para el sector en el último cuatrenio careció de eficacia en todos los aspectos, y evidentemente con los escasos recursos de inversión que destinó el Gobierno era predecible el resultado. Es un cuatrenio perdido para el sector porque ni siquiera el PIB agropecuario creció pero si se agravaron los problemas sociales.

Infortunadamente los dos ministros de Duque, los presidentes y directores de sus entidades adscritas y vinculadas, no tuvieron la capacidad ni el liderazgo de emprender programas de alto impacto y que generaran mayor productividad y crecimiento, menor pobreza y mejor bienestar para la población rural. Los resultados de la gestión de la institucionalidad agropecuaria en el campo deja muchos interrogantes y retos para el próximo Gobierno.



La publicidad oficial habla de haber irrigado mayor crédito al campo pero si se miran las cifras para la actividad productiva agropecuaria y para los pequeños y medianos productores es evidente que en términos reales la financiación a estos sectores cayó de manera preocupante. La gran cifra que muestra de colocación de crédito Finagro es una falacia porque más del 80% se orientó a actividades que nada tienen que ver con el sector agropecuario. Así mismo, señalan como un éxito la financiación a los campesinos con microcrédito rural hecha con cartera sustitutiva que viola la Ley 16 de 1990 en la medida que sus tasas no son de fomento ya que superan el 30% donde ninguna actividad agropecuaria arroja esa rentabilidad.



Otro de los grandes logros que muestra en la propaganda oficial es la agricultura por contrato, la cual es otra entelequia en la medida que los famosos contratos firmados no cuentan con un seguro que obliguen a las partes a cumplir con la compra, es simplemente un documento que le sirve al productor para tener una tasa menor en el crédito ante Finagro pero nada le asegura la compra de unas cantidades a un precio definido.



El llamado al nuevo Presidente es que le cumpla al campo desarrollando programas adecuadamente financiados, que pasen de los discursos a la realidad, que sea posible brindar mejor calidad de vida a la población rural, con educación de calidad, con mejores centros de salud, construyendo vías terciarias que le faciliten sacar sus productos a los mercados locales y regionales, con el mejoramiento de la infraestructura de producción como adecuación de tierras, distrito de riego, redes de frío y almacenamiento, estrategias ciertas de comercialización, el impulso de programas de economía colaborativa que reduzcan los costos de producción. Así mismo, impulsar el relevo generacional que hagan posible el aprovechamiento de todo el potencial de desarrollo que tiene el campo sin abandonar a los campesinos mayores a su suerte.



Jesús Antonio Vargas Orozco

Consultor Empresarial/ jesusvargas.orozco@gmail.com