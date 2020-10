Datos: seguridad, clave en digitalización

Videollamadas, clases virtuales y compras son solo unas de las actividades en línea de más crecimiento este año. Como se esperaba, las empresas también se sumaron a esta revolución digital para adaptarse a la coyuntura, según una investigación de la International Data Corporation (IDC); al menos 62% de organizaciones ya ofrecían cierta flexibilidad para el trabajo remoto, antes del brote de Covid-19. Esta virtualización de la vida hizo evidente la necesidad de apostar por infraestructuras y tecnologías que habiliten formas de trabajo flexibles y competitivas.



Más allá de lo complejo de su adopción, la transformación digital es un apoyo al crecimiento económico necesario a nivel mundial, con millones de empresas apostando por la digitalización de sus procesos e incluso de su fuerza laboral. Por eso, cabe preguntarse si las organizaciones tienen las herramientas y el know-how necesarios para lograr el resultado deseado.



La respuesta parece ser positiva, teniendo en cuenta un reciente estudio de IDC, que revela que, en el mundo, este año se tiene proyectado una inversión de cerca de 112.400 millones de dólares para ejecutar sistemas que impulsen la digitalización empresarial.



Latinoamérica no es ajena a este cambio. De acuerdo con un estudio de Alteryx, el 75% de las compañías aceleraron su proceso de transformación digital y tienen a la Inteligencia Artificial (AI) y al Machine Learning como prioridades para sus próximas decisiones de inversión. Sin embargo, aunque las cifras y el enfoque de las organizaciones augura un panorama alentador, ninguna medida es suficiente si no se tienen como principales objetivos la seguridad de la información y las necesidades de los colaboradores.



La seguridad representa un desafío extra, teniendo en cuenta que desde el 2018, las violaciones de datos se han triplicado; se estima que cada 53 segundos se roban un portátil a nivel mundial y que el 80% puede sufrir ataques para extraer sus datos.



Es innegable que las amenazas de seguridad aumentaron desde que dejamos las oficinas tradicionales, debido al alto volumen de información que compartimos a diario vía online con nuestros equipos. Por esto, las empresas deben apostar por darle a sus colaboradores las herramientas necesarias para asimilar una transformación digital efectiva, protegiendo la información de la organización.



La situación no es distinta en Colombia, la adaptación a entornos digitales dificulta la batalla contra los delitos cibernéticos. Según datos del Tanque de Análisis y Creatividad de las TIC (TicTac) y su programa de Seguridad Aplicada al Fortalecimiento Empresarial (Safe), en el primer semestre de 2020, en el marco de la pandemia, se reportaron 17.211 delitos informáticos, es decir, 59% más respecto a igual periodo de 2019. Además, los portales web de las compañías son la segunda área más atacada por los ciberdelincuentes con 16,44%.



Conscientes de esto, en AMD apoyamos a las organizaciones con dispositivos empresariales y soluciones avanzadas en seguridad de la información, en más de 50 años de experiencia desarrollamos equipos con tecnologías que cifran la memoria del sistema en tiempo real para protegerla contra ataques físicos.



Sin dudas, para el éxito de la transformación digital es vital que las compañías se enfoquen en soluciones que les permitan alcanzar sus objetivos de negocio en un mundo cada vez más competitivo.



Mónica Casas

​AMD Business Development Manager for Colombia, Peru, Ecuador and Bolivia.