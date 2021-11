De la experiencia a la inspiración

Hace un par de días una fotografía difundida en redes sociales, abría una rendija de inspiración en medio de un escenario político gris, vago si se quiere. En ella aparecían Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverri y Alex Char, en lo que parece el inicio de una campaña al estilo de la que años atrás protagonizaron el mismo Peñalosa, Lucho Garzón y Antanas Mockus.



Esa campaña de 2010, sirvió para afianzar la plataforma de lo que hoy es el partido verde logró convocar múltiples fuerzas sociales y políticas, que lograron llevar a Antanas Mockus a la segunda vuelta, derrotando fuerzas tradicionales ancladas en los Partidos Conservador y liberal. En ese entonces, las redes sociales no eran lo que son hoy en día, y al día siguiente de la votación de segunda vuelta, se convirtió en un chiste la afirmación que decía que Antanas Mockus había ganado en Facebook y Juan Manuel Santos en el resto del país.

Desde entonces, el enorme caudal político asociado al “cambio en las costumbres políticas”, ha sido perseguido por figuras de todos los orígenes políticos, tanto a la derecha como a la izquierda del espectro ideológico, casi todos buscando amasar el centro político.

El problema con el ‘centro’ es que hoy ha sido interpretado como una apuesta por un gobierno ‘apolítico’, que no ‘venga’ de la política, que sea ‘ajeno’ a la política. En consecuencia, los aspirantes a dominar ese espacio de opinión se abstienen de hacerla.

En Colombia, necesitamos política para convocar, para negociar y lograr puntos de consenso que defiendan intereses comunes. Los votantes, nos movemos por la emoción que ofrece esa negociación y por la ilusión que despierta el líder que logra enarbolar banderas que sintamos propias. Hoy la bandera común debe ser la necesidad de salir adelante luego de una pandemia tan costosa como la segunda guerra mundial y lograrlo superando la polarización.

Petro, ha hecho carrera polarizando y propone importantes restricciones a la libertad de empresa, lo que se traduce en barreras para la capacidad del talento colombiano para generar riqueza. Hoy puntea en las encuestas. Debajo de él en las encuestas, encontramos por lo menos cinco candidatos con experiencia, que harían un trabajo destacado en la presidencia sosteniendo un modelo económico que se fundamenta en la iniciativa privada.

Petro está haciendo política, llenando plazas donde puede, generando conversaciones que agitan sentimientos. Los demás están en la mecánica de sus firmas, evadiendo comprometerse con propuestas para no molestar al afamado centro. Así no se inspira a nadie, son necesarios los hechos políticos. Los candidatos que tienen la experiencia, tienen el deber de inspirarnos con una visión que demuestre qué, es mejor una apuesta por el futuro y no una disrupción que lance por la borda lo conseguido. Es necesario pasar de la experiencia a la inspiración.

ALEJANDRO SALAS

Consultor político