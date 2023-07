De revoluciones y empresarios

En un futuro cercano, los historiadores documentarán el fin de la pandemia de covid-19 junto al auge de la Inteligencia Artificial como tecnología accesible y transformadora de las dinámicas sociales económicas. Esta tecnología, fruto de la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos, potenciados por la capacidad de almacenamiento y procesamiento computacional, revolucionará la forma en que conocemos el mundo.

Estamos frente a una tecnología transformadora, como en su momento fueron la navegación, el motor a vapor, la electricidad, el motor de combustión interna, el internet o los microchips. Las empresas que desarrollaron o implementaron de manera oportuna estas tecnologías alcanzaron posiciones de liderazgo y poder. La gran diferencia de la Inteligencia Artificial es que su período de perfeccionamiento, adaptación y despliegue será mucho más corto.



Actualmente, millones de personas ven amenazado su futuro profesional, pues varios oficios parecen tener los días contados. En el mismo sentido, muchas empresas enfrentan un gran reto debido al impacto que tendrá la Inteligencia Artificial en su modelo de negocio. Esto ocurre ahora mismo, así esas personas y esas empresas no se den por enteradas.



¿De qué hablamos cuando hablamos de IA? Del uso de la capacidad de procesamiento de información de potentes computadores para resolver problemas matemáticos planteados de forma sofisticada e ingeniosa, incluso en donde las matemáticas parecían no tener cabida. Hablamos de la posibilidad de elaborar un concepto jurídico, redactar un poema, construir una imagen hiperrealista, diseñar una línea de producción, validar técnicamente un plano arquitectónico o diseñar un nuevo componente químico.



Hablamos de que todas estas actividades puedan hacerse en cuestión de segundos y no de días, semanas o años. Así como los oficios de cartero, mecanógrafo o cochero desaparecieron, algunas actividades productivas modernas desaparecerán tal y como hoy las conocemos. Muchos modelos de negocio, así como las empresas que se dedican a ellos, desaparecerán en pocos años debido a esta nueva tecnología.



Las empresas que tomen la delantera en implementar la Inteligencia Artificial en sus principales procesos, como diseño, abastecimiento, producción, mercadeo, comercialización, logística, planeación financiera, comunicaciones, servicio al cliente y gestión humana, tendrán mayores posibilidades de supervivencia y crecimiento.



¿Cómo empezar a utilizar la inteligencia artificial? La recomendación es identificar procesos estratégicos para la compañía, solicitar a líderes y equipos encargados que construyan planes de trabajo de corto y mediano plazo sobre cómo se adaptarán al auge de esta tecnología. Identificar y contratar el talento requerido para esto será fundamental.



Sin genuino interés por parte de la alta gerencia y equipos directivos no se iniciará el proceso de adaptación. Las empresas enfrentan un reto excepcional, como lo hicieron antes ante los avances tecnológicos que transformaron radicalmente el mundo. La historia clasificará a los empresarios entre aquellos que identificaron oportunamente cómo utilizar esta nueva tecnología para generar valor y aquellos que decidieron ignorarla.



CARLOS ANDRÉS PÉREZ,

Gerente General CentroNet