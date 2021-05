De Transformación Digital a Convergencia Digital

Vivimos en una de las mejores épocas para innovar, crear y apostarle a los nuevos y disruptivos modelos de negocio. Porque ya no basta con “adaptarse” a la tecnología, necesitamos responder a ir más allá del acelerado ritmo que el mercado avanza.



A lo largo de los últimos meses, hemos dado un gran salto en los ecosistemas digitales y tomando la tecnología como base para todo; desde lo más básico como pedir un alimento, hasta para transformar grandes procesos en las empresas.



Todos somos conscientes que la transformación digital funcionó, ayudó y resolvió miles de necesidades y problemas. Ahora viene una nueva era, la era de la convergencia digital. En la que cada dato, cada tecnología y cada proceso funcionan de forma precisa y agregan un valor diferencial a las empresas.



De acuerdo con datos de Axity, menos del 50% de los datos estructurados de las empresas son usados de forma activa para tomar decisiones. Además, menos del 1% de los datos no estructurados son analizados o usados.



Es aquí cuando la convergencia digital comienza a transformar todos esos datos en información que dan sentido a nuevas y mejoradas decisiones y estrategias. Se trata de una evolución de la arquitectura de servicios digitales que permite desarrollar muchos y mejorados modelos disruptivos que generan nuevos modelos de negocio y responden a las crecientes necesidades de los consumidores.



Sabemos que en la actualidad todas las organizaciones enfrentan grandes desafíos a diario para mantener su vigencia en un entorno de mercado tan cambiante y acelerado. Desafíos que van desde los equipos de trabajo, soluciones tecnológicas y procesos. En Axity damos un salto hacia la convergencia digital entregando soluciones y orientando a nuestros clientes para impulsar la convergencia digital.



UNA NUEVA ERA CON GRANDES DESAFÍOS



Hasta ahora, las empresas e instituciones están comprendiendo la magnitud que tiene la tecnología en sus servicios, productos y experiencia con los clientes. Porque ya no hablamos de cambiar o renovar procesos o servicios y “transformarlos” en formatos digitales. Se trata ahora de generar soluciones que logren establecer una gran diferencia frente a la competencia, tanto en la interacción y conocimiento de los clientes, como en la optimización de las operaciones.



Es momento de afrontar nuevos desafíos, así como la convergencia y la utilización de nuevas tecnologías está impulsando la economía actual, las organizaciones necesitan ir más allá, dar un paso más largo y más fuerte en toda la arquitectura de modelo de negocio y de servicio.



No sólo debemos saber utilizar la tecnología, sino sacarle mayor provecho para comenzar a interactuar inteligentemente con los clientes y conocer más sobre sus comportamientos. Extraer insights y descubrir nuevas estrategias. La convergencia digital nos ayudará a esto y a mucho más para optimizar de una vez por todas las operaciones y agilizar los procesos para que cada vez existan menos errores, menos fallas y menos intentos en falso.



Martin Hofmann

Managing Director de Axity para Suramérica