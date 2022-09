Decidir basado en datos

Vivimos en la era digital y de los datos. Millones de archivos, informes y análisis se suben a la red día a día. La evolución está en saber cómo analizarlos de manera correcta para tomar decisiones acertadas que potencien a las organizaciones para ser más competitivas en un mundo donde aquellas que sepan manejarlos dominarán los mercados.



La información es una herramienta clave para reducir y gestionar la incertidumbre generada por la pandemia. Las cifras no mienten y aquellas organizaciones que tienen un enfoque basado en datos, tienen 23 veces más probabilidades de adquirir clientes, seis veces más probabilidades de retenerlos y 19 veces más probabilidades de ser rentables.

Precisamente, la encuesta hecha a 906 analistas: ‘El impacto empresarial de la gestión inteligente de datos’ encargado por la empresa Collibra a Forrester Consulting, destaca que las compañías que dependen de herramientas de gestión de datos para tomar decisiones tienen el 58 % más de probabilidades de superar sus objetivos de ingresos que otras que no se basan en datos.



Muchos se preguntan cómo es la mejor forma de hacerlo o qué herramientas lo permiten. La forma más sencilla para definir una plataforma de análisis de datos y es que básicamente la plataforma de ciencia de datos contiene todas las herramientas necesarias para ejecutar el ciclo de vida de un proyecto que abarca diferentes fases:

Lo primero es la ideación, integración y exploración de datos; luego viene el modelo de desarrollo y finalmente la implementación de ese modelo. Ahora, las plataformas de análisis de datos se pueden clasificar como una plataforma de análisis de datos abierta, las cuales brindan a los científicos de datos la flexibilidad de elegir los lenguajes de programación y los paquetes que desean usar según sus requisitos.



De esa manera, reconocer el valor de los datos permite ganar en efectividad, visión y competitividad, ya que al implementar nuevas plataformas y aplicativos de la industria 4.0, como el Big Data, trae como resultado realizar un análisis integral de los procesos de negocio, anticipando fallas e identificando mejoras en cada una de las operaciones.



Para cerrar, hay que decir que muchos suelen ver la analítica de datos como una moda y no como lo que verdaderamente: el corazón de la transformación digital. Sin embargo, a pesar de que se reconoce su valor, son muchas las compañías que aún no inician su implementación analítica; algunas problemáticas como la gestión de volúmenes y recopilación de datos significativos en tiempo real, el poder contratar y retener trabajadores con habilidades avanzadas de análisis de datos, la difícil visualización de datos para mejorar la comprensión de estos, muchas veces se recopilan datos inexactos o desactualizados y se pasa por alto la seguridad y protección de los mismos.



Víctor Hoyos

Director Comercial en Cala Analytics.