Muchos hombres y mujeres afiliados al Sistema General de Pensiones tienen la fortuna de alcanzar la edad de retiro (57 mujeres y 62 hombres) con el mínimo de 1.300 semanas en el Régimen de Prima Media para alcanzar la pensión. En ese momento el dilema es: dejar de trabajar o seguir. Está decisión se materializa de tal manera que las edades promedio en las que reciben el primer pago en Colpensiones son superiores a las de retiro. En promedio, mujeres a los 61 años y hombres a los 65. Hace cinco años el promedio era de 59 y 63 años. Las edades de retiro no señalan el momento de dejar de trabajar.



En los estudios de bienestar del pensionado de Colpensiones, se han podido identificar los desafíos de la inactividad laboral a edades avanzadas. Uno de los principales retos es tener un propósito. Conservar un hábito de trabajo durante la mayor parte de la vida. Dejar de hacerlo de un día para otro es traumático para muchos. No se sienten a gusto en casa, tampoco con que sus familiares los vean como los prestamistas del hogar o los cuidadores de nietos. Algunos regresan a las empresas a hacer labores de forma voluntaria. Los pensionados más activos no quieren simplemente descansar, buscan espacio para seguir productivos económicamente.



Cada vez es mayor el número de personas que llega a la edad de retiro y son retenidos por sus empleadores. Hay empresas que apuestan de manera infructuosa a una sustitución del trabajo de personas mayores por trabajo juvenil. Hoy está envejeciendo un grupo de personas que alcanzó a estudiar educación universitaria y a tener experiencia especializada. Cada vez es menor el número de adultos que repite: “Es que a esta edad ya nadie me quiere contratar. O ya quieren que me vaya de la empresa”. Se está convirtiendo en un reto reemplazar a los trabajadores más experimentados, hasta el punto que son solicitados para seguir, incluso los que cumplen los requisitos para la pensión.



Aquellos que se inactivan laboralmente justo cuando cruzan la edad de retiro, evidencian su deseo de continuar. Quieren invertir y emprender nuevos negocios y también estudiar otras disciplinas. Les obsesiona enseñar, especialmente a los jóvenes. Para aprovechar esta oportunidad y en un esfuerzo por enlazar a jóvenes y personas mayores para intercambiar conocimientos, se constituyó una alianza entre Colpensiones y Colombia Joven para propiciar encuentros, a los que cientos de pensionados se postularon. Si bien algunos jóvenes eran escépticos sobre el aporte de los mayores en el manejo de las nuevas herramientas digitales, accedieron a recibir: mucha experiencia y capital social.



Llegar a los 57 años mujeres y 62 hombres, no parece estar estrictamente relacionado con la inactividad. Por el contrario, Colombia está en un acelerado cambio demográfico y los mayores son los protagonistas en esta dinámica.



En lugar de ver las pensiones como una alternativa para renovar la fuerza laboral, debemos comprender que el deseo de las personas mayores de continuar activos y productivos es una oportunidad de bienestar para sus hogares y para la sociedad, además de ser una gran contribución económica para el país.



Juan Miguel Villa Lora

Presidente de Colpensiones