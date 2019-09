Diálogo minero

Resulta incomprensible escuchar expresiones de personas que reconocemos como preparadas, que la minería va arrasar todo el territorio nacional y solo traerá descomposición social, poco empleo, contaminación de agua con mercurio, aniquilación de las actividades tradicionales y destrucción total del entorno, visión bastante apocalíptica.



Según la ANM, se cuenta con 7.710 títulos mineros que cubren 4.377.933 hectáreas, es decir el 3,8% del territorio nacional, de los cuales de acuerdo al experto mundial Walter Casquino, presidente de Ingemmet, de 150 prospectos, 15 se convierten en proyecto y solo 1 en mina.

Aquí es importante resaltar que del área titulada y una vez se tengan los permisos ambientales, la intervención se reduce a la huella minera; para la minería subterránea, esta corresponde al área ocupada por la bocamina, planta de beneficio y el depósito de estériles y colas.



La minería moderna no usa mercurio, que además está prohibido por la Ley 1658 de 2013, coexiste con otras actividades y ha servido de palanca estratégica para impulsar otros sectores.



Existen ejemplos de cierre exitoso a lo largo del país, como Ciudad del Río en Medellín, en cuyo entorno se edificó una zona donde hoy conviven unidades residenciales con museos, oficinas, bancos y comercio y era la sede de la empresa Siderúrgica Simesa, fundada el 5 de agosto de 1938 y de la Fábrica de Cementos Argos nacida en 1934.



Igualmente, la antigua explotación minera de Indural, Barrio Los Colores en Medellín, hoy es un hermoso conjunto habitacional que cuenta con las unidades residenciales Perlato, Cuarzo, Turmalina, Onix, Citrino, Basalto y Pizarra.



En cuanto al empleo, la minería tiene un efecto multiplicador sobre otras industrias y actividades de la economía.



Con respecto al tema ambiental, las exigencias son rigurosas y con altos estándares. Todas las actividades humanas implican afectación del territorio. La minería, tiene un impacto en la naturaleza, pero sus efectos se pueden prevenir, mitigar y compensar.



El problema está asociado al conocimiento y es que las comunidades no están informadas sino impactadas. Primero les llega el manual antiminero de Carlos Zorrilla que la información sobre qué es minería responsable. O también, les llegan mensajes de salir a marchar para no permitir la minería en los páramos, cuando ya hay un fallo de la Corte Constitucional que lo prohíbe desde hace más de tres años.



La respuesta es pedagogía sobre el tema en todos los niveles, explicando las características, ventajas y buenas prácticas de la industria, con visión integral de qué es el desarrollo sustentable y sus variables fundamentales económicas, sociales y ambientales, que sirva como herramienta de la Ley de coordinación y concurrencia, mandato de la Corte Constitucional y de soporte a las llamadas audiencias de participación ciudadana para la adjudicación de títulos.



Comunicar es labor de los gobiernos, la industria minera, las instituciones académicas y tecnológicas, los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales (ONGs).



El diálogo sobre la minería debe ser una conversación ilustrada y debe incluir definiciones que estén en el glosario minero y nos llevan a un lenguaje común.

Es necesario privilegiar el conocimiento como fuente central de gestión ambiental y social.





Jorge Alberto Jaramillo Pereira

Consultor especializado en minería