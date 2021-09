Discapacidad: retos y realidad

Las personas en situación de discapacidad tienen derecho a un desarrollo social pleno e integral, para esto, es fundamental contar con medidas suficientes que permitan maximizar sus habilidades y optimizar sus competencias para participar en el ámbito social y laboral, enmarcado en el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política.

Por lo cual, es importante que el Gobierno Nacional se dé a la tarea de implementar la legislación existente en materia de inclusión estipuladas en las leyes 361 de 1997 y 1618 de 2019, con el fin de que éstas tengan un impacto real en la población.



En ese mismo sentido, los programas sociales que existen no son continuos ni suficientes para quienes están en situación de discapacidad y que por su ciclo de vida evolucionan en otras patologías, pues se enfocan en subsidios que además de ser limitados, no facilitan la vida del discapacitado ni de las personas que los acompañan en sus actividades diarias básicas.



Teniendo en cuenta cifras del Dane (2018) en Colombia hay alrededor de 3.134.036 personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias. Por esto es fundamental romper con las barreras de accesibilidad en la infraestructura, la cual corresponde a normas internacionales que se omiten en las inversiones.



Tal aspecto deberá ser planteado en las políticas públicas y planes de desarrollo que serán formulados en el marco del proceso de reactivación económica a través de la asignación de rubros que hagan énfasis en la creación de infraestructura incluyente.



Además, como quedó evidenciado en el proceso de entrega de subsidios para minimizar el impacto de la covid en la población más vulnerable, es necesario contar con un sistema informático dinámico que permita contar con la data necesaria para hacer efectivas dichas políticas.



De acuerdo a datos de la Encuesta de Desempeño Empresarial realizada por el Observatorio de la MiPyme de Acopi, en el primer trimestre del 2021 el 16,5% de las MiPymes contaron con trabajadores en situación permanente de discapacidad. Si bien este es un dato importante en materia de inclusión, refleja una posibilidad de mejora.



Debido a esto, la invitación es a configurar equipos de trabajo diversos, optimizar la infraestructura inmobiliaria urbana y las de formas de trabajo, con el fin de construir empresas más incluyentes.



No obstante, es menester reconocer que un obstáculo a la contratación de esta población es el complejo trámite que se requiere para despedir a un trabajador cobijado por la estabilidad laboral reforzada, por lo que optimizar la legislación laboral en este punto también será relevante para una mayor vinculación laboral.



Asimismo, es importante eliminar estigmas culturales, reconocer y respetar la diversidad, ya que visibilizar las dificultades que enfrenta esta población y evitar su exclusión es una tarea de toda la sociedad, con el fin de hacer un país más incluyente.



Rosmery Quintero Castro

Presidente nacional de Acopi