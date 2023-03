Dos preguntas para los líderes hombres

La agenda sobre equidad y diversidad está sobre la mesa, particularmente durante esta semana del año. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Y como todos los años, hay que recordar que estamos conmemorando una tragedia, la muerte de 146 mujeres trabajadoras en un incendio en una fábrica de textiles en Nueva York hace 112 años. Afortunadamente, cada vez hay más espacios en foros, conferencias y encuentros en los que se hablan de la inclusión de la mujer. Cada vez más, quienes organizan eventos de este tipo, son cuidadosos curando la agenda y asegurándose de tener mínimos de diversidad entres sus participantes.



Sin embargo, ha habido poca sofisticación en las preguntas que se hacen sobre el liderazgo de mujeres y las discusiones de los ochos de marzo se parecen demasiado a las de años anteriores. Les preguntamos a las mujeres cosas que no les estamos preguntando a los hombres. Mi propuesta para lograr una mayor sofisticación en esta discusión es que empecemos a hacerle a los líderes hombres las mismas preguntas que nos hacen a las mujeres. Propongo que le hagamos a los líderes varones en los mismos foros, estas dos preguntas.



¿Cómo balancea su vida laboral y familiar?



Los líderes hombres comprometidos con la equidad de género en sus organizaciones no solo tienen que pensar en los espacios que le están dando a sus equipos de trabajo para que puedan tener una vida personal y familiar íntegra, sino que deben ser los primeros en dar ejemplo. De llegar a tener hijos, deben asistir a sus compromisos como papás y ojalá ser muy vocales al respecto. Si ellos se toman los espacios para ser papás activos, sus equipos de trabajo sentirán que también se pueden tomar el espacio. Ahora, el cuidado no se circunscribe a los hijos. También a sus tareas frente a su pareja, sus padres y sí mismo. Ojalá más hombres líderes estén reflexionando activamente sobre cómo pueden cumplir sus tareas relacionadas con el cuidado y como ayudan a que los demás lo hagan.



¿Cómo los líderes hombres pueden ayudar a otras personas que quieren abrirse camino?

Las mujeres líderes nos preguntamos todo el tiempo sobre nuestro rol como mentoras. Tenemos claro que no fue fácil llegar a donde estamos y hay cada vez mayor conciencia sobre el compromiso de ayudar a otras a llegar donde quieran hacerlo. Si nos quedó difícil ojalá a las demás les quede más fácil. Veo a muchas mujeres líderes formándose como mentoras, coaches y muy conscientes de su rol de ser ejemplo.



En las reuniones y espacios de liderazgo de mujeres, la mentoría es uno de los temas de discusión obligados. Además, esta consciencia viene de la mano con la reflexión saber cuándo hay que dar pasos al costado para la llegada de otras personas y de la tarea explícita de abrir espacio para quienes no tienen representación. Quisiera ver más discusiones de este tipo entre los líderes hombres.



Dejémosle de hacerle estas dos preguntas a las mujeres y hagámoslas a los hombres. Tal vez con ese cambio, los siguientes ochos de marzos sean diferentes.



CRISTINA VÉLEZ VALENCIA

Decana Escuela de Administración Universidad EAFIT