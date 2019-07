Educación y conectividad

En Colombia se están presentando avances positivos para mejorar la educación y cerrar la brecha digital entre territorios urbanos y rurales. Todo parte de una pregunta: ¿Cómo lograr que los niños de zonas rurales tengan las mismas oportunidades y accedan a una educación de la misma calidad que en las grandes ciudades? Este es uno de los interrogantes que año tras año se plantean las autoridades educativas en América Latina.



Pero también es una pregunta que desde el sector privado nos hacemos, ya que mejorar la calidad de la educación y ayudar a cerrar la brecha tecnológica de estas comunidades no es un trabajo exclusivo del Gobierno. Desde las empresas también podemos abordar el tema y contribuir desde su experticia a darles un mejor futuro a los jóvenes.



La transformación digital en el mundo de la educación es una de las tendencias más importantes que está marcando la forma en que los estudiantes aprenden. Se debe asegurar que estos avances no dejen por fuera a las poblaciones más vulnerables. Todo lo contrario, es necesario buscar que se convierta en un aliado de los maestros, que son los que tienen en sus manos la formación de los nuevos ciudadanos.



Gobiernos regionales, organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, universidades, rectores, docentes, estudiantes, empresarios, fundaciones y líderes del sector deben hacer un frente común para garantizar que la tecnología, en lugar de generar brechas, se convierta en el factor democratizador de la educación.



La experiencia que ha tenido DIRECTV con su programa Escuela+ muestra cómo el sector privado puede trabajar de la mano con el Gobierno para ayudar en la construcción de un mejor país al incidir en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Los resultados son significativos pero pueden ser mejores aún. Se ha impactado a más de 2,3 millones de estudiantes en más de 9.300 escuelas, en 9 países de América Latina. En el caso específico de Colombia, donde Escuela+ llegó en el 2013, se han beneficiado más de 2.400 centros educativos, ubicados en 370 municipios de 30 departamentos del país, y la meta es vincular a 200 instituciones educativas adicionales cada año, fortaleciendo los procesos de seguimiento y servicio del programa.



La reciente aprobación de la Ley de modernización de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones, conocida como Ley TIC, genera las condiciones que permiten llevar conectividad a todos los colombianos, especialmente a la población de bajos recursos. La normativa impulsará la economía digital, abriendo el camino para la generación de empleo de calidad y el aumento de la competitividad en las regiones. Los pilares están puestos, por lo que ahora es el momento de una implementación para conectar a millones de colombianos.



Nos encontramos ante una gran oportunidad de seguir mejorando la calidad de vida, visibilizar las causas e inspirar mejores prácticas en el marco de las alianzas público privadas y la nueva ley TIC será un paso clave para extender la conectividad entre las regiones más alejadas.



Mariano Díaz de Vivar

Director general de DIRECTV Colombia