Efecto invernadero en la contienda electoral

A menos de 200 días de la llegada de un nuevo Gobierno, surgen dudas puntuales sobre la manera como se afrontará la transición energética hacia el uso de energías más limpias, puesto que el mundo vive una situación preocupante con respecto al fenómeno del calentamiento global.

Esta problemática se ha acentuado con el pasar de los años y algunos políticos no le dan la importancia que merece. ¿Qué hace falta para que se le otorgue al tema una mayor relevancia en la agenda política?



Colombia produce pocos gases de efecto invernadero; cuenta con apenas algunas plantas que operan con ayuda del carbón y el gas. La matriz energética del país es relativamente limpia. No obstante, en el sector transporte, el uso de los combustibles fósiles genera un impacto negativo para el entorno. Resulta urgente una transición hacia la producción de electricidad con fuentes de energías renovables.



La Nación debe asumir el reto enorme de transformar su matriz desde la producción y consumo. Las autoridades competentes deben apostar por crear consciencia para que los consumidores hagan un uso sostenible de los recursos disponibles.



Pero, desde la orilla de los futuros candidatos que participarán en la próxima contienda electoral, debería responderse: ¿de dónde saldrán los recursos para impulsar las industrias locales y dejar la dependencia de los hidrocarburos?



O lo que resulta más preocupante, ¿cómo se le dará continuidad al proceso de transformación energética? ¿quién apostará por el desarrollo de una matriz limpia? ¿existe la voluntad real y genuina de parte de quienes aspiran a ocupar la Casa de Nariño para impulsar este proceso?



El cambio en la matriz de producción de energía eléctrica ya inició. Con las subastas impulsadas por el Gobierno actual, se instalarán más de 3.000 megavatios de energías renovables, pero esta tarea debe continuar.



Candidatos: ¿Cómo ven ustedes este proceso de transición energética? ¿Cuáles serán las políticas que implementarán para desarrollar el sector de la energía? ¿Cuáles serán las políticas que garantizarán que los consumidores cambien la forma de utilizar sus recursos? ¿Cómo ven el uso de las energías renovables en las zonas no interconectadas al servicio de energía eléctrica?



¿Cuáles serán los incentivos para garantizar una industria propia con producción de equipos eléctricos? ¿Cómo podría aprovecharse la transformación energética para generar más empleo? ¿Cuáles serían las metas en materia de vehículos eléctricos, generación renovable no convencional y reducción de Gases de Efecto Invernadero, durante su gobierno?



SER Colombia, la Asociación de Energías Renovables de Colombia, pone sobre la mesa estos interrogantes con el propósito de que los precandidatos presidenciales descifren el efecto invernadero de la próxima contienda electoral.



Invito a los futuros candidatos que crean en la importancia del tema para que participen en un debate sobre las energías renovables, que abriremos en el marco del 5to Encuentro y Feria de Recursos Energéticos Distribuidos, a celebrarse en Barranquilla entre el 11 y 13 de mayo de 2022.



¡Los esperamos!



GERMÁN CORREDOR

Director ejecutivo de SER Colombia