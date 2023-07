El camino al éxito para hispanoamérica

América Latina necesita innovar en su modelo de desarrollo. La región está creciendo muy por debajo de su potencial y esto no le permite cerrar las brechas sociales históricas. Además, el modelo utilizado se basa principalmente en mano de obra barata (75%) y muy poco en productividad (25%).

Este modelo podría llegar a no ser sostenible a medida que el bono demográfico regional se desvanezca, lo cual se espera ocurra en menos de 25 años.



Pero la historia no está escrita, podemos evolucionar hacia un modelo basado en tecnologías innovadoras que mejoren la empleabilidad, aumenten los salarios y generen el crecimiento sostenible e inclusivo que necesitamos.



Esto se logra con más y mejores empresas. Hispanoamérica se ha posicionado como terreno fértil para el desarrollo de nuevas empresas digitales, y ya cuenta con varios unicornios. Sin embargo, los mercados de capital han cambiado, y las startups luchan por alcanzar el equilibrio y sobrevivir.



Es el momento de apoyar a los jóvenes emprendedores generando fuentes alternativas de financiación desde la banca de desarrollo y las carteras de inversiones de largo plazo o facilitándoles la tramitología para reducir sus costos de operación.



Pero más allá de apoyar el emprendimiento, se requiere priorizar el crecimiento de una ‘clase media de empresas’ porque son estas las que permiten que las promesas del contrato social se cumplan.



Es con empleo de calidad que se cierran las brechas de pobreza, salud, vivienda y seguridad social. Y es con sectores fuertes y competitivos que se generan ingresos para mejorar la educación, la seguridad y el apoyo a los más necesitados.



Los roles del sector privado y social son claves. Las estructuras gremiales podrían volcarse a apoyar a sus afiliados más pequeños a compartir perspectivas, invertir en desarrollo de nuevos ecosistemas empresariales, facilitar la adopción de la digitalización, la analítica, y la inteligencia artificial, formar talentos, obtener financiaciones colectivas, y abrir mercados.



Y las organizaciones sindicales podrían aspirar a asegurar empleo de calidad y bien remunerado si trabajan en conjunto con gobiernos y empleadores en la formación del talento requerido para la era de la inteligencia artificial.



Por último, hay que aprovechar las tendencias globales para atraer los flujos de inversión hacia países como Colombia. Por ejemplo, el cumplimiento de los objetivos del milenio y en particular de la neutralidad de carbono va a generar una inversión global anual de US$9.200 billones de aquí a 2050 - esto es, el 7,5% del PIB del planeta. En el caso colombiano alcanzar ‘net zero’ requerirá inversiones cercanas al 10% del producto interno todos los años hasta esa fecha.



Ante la incertidumbre la mejor estrategia es actuar. Empecemos a catalizar un ciclo de crecimiento dinámico, sostenible e inclusivo para impulsar el vasto potencial de una región reconocida por superar barreras para crear una sociedad dinámica.



ANDRÉS CADENA

​Socio senior de McKinsey & Company.