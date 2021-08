El caso del maíz amarillo

Los TLC abarcan muchos temas (comercio, servicios, propiedad intelectual, inversión, etc.), pero en la mente del gran público tienden a ser evaluados en función de los resultados comerciales. En general se califican como buenos si la balanza comercial es positiva, y malos si es negativa. Mala medida.

La Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. acaba de presentar al Congreso un informe sobre el impacto económico de los acuerdos comerciales en su economía. Sus cálculos muestran que las importaciones provenientes de los países con TLC superan sus exportaciones (balanza comercial negativa), pero que el efecto global sobre la economía ha sido positivo: aumento del PIB el 0, 5 % hasta 2017, y aumento el empleo en 483.000 trabajadores



Para la Comisión, el maíz amarillo es el producto ganador en este TLC de Estados Unidos: sus exportaciones a Colombia pasaron de 417.000 toneladas en 2011 a 4,4 millones de toneladas en 2020, y hoy son un tercio del total de sus exportaciones.



A ello ha contribuido la eliminación progresiva del arancel de 25 % hasta cero en 2024. La producción nacional es aproximadamente de 1.500.000 ton, mientras que el consumo es de 7 millones de toneladas.



Así las cosas, la producción de pollo depende de las importaciones de maíz. Ahora bien, cabe preguntarse si en el escenario no TLC el área sembrada habría aumentado para cubrir el consumo creciente de maíz. Dudoso.



Nuestro maíz amarillo compite mal con el gringo por dos razones: i) nuestra productividad es de 5,4 ton/ha y la de ellos 11,6 ton/ha, y ii) el maíz gringo recibe subsidios a la producción, no prohibidos en el TLC.



Parece ser que la cobija alcance tanto para los productores nacionales como para los importadores, y que la industria avícola sea el sector ganador del TLC con EE. UU. Ahora bien, si las importaciones le estuviesen haciendo daño al maíz local, sus cultivadores habrían solicitado protección con medidas de salvaguardia.



La izquierda, armada de estadísticas que muestran el aumento creciente de las importaciones agrícolas, exige la renegociación de los TLC. Los gringos responderían, ok, y harían cálculos, por ejemplo, la pérdida de exportaciones si el maíz regresara a su arancel base de 25%. Y esa pérdida la compensarían, por ejemplo, poniéndole un arancel a las importaciones de nuestras flores. Es un pierde-pierde.



¿Es perverso el libre comercio entre economías con diferente grado de desarrollo? Depende de la medida que se emplee ¿PIB? ¿Empleo? ¿Balanza comercial? ¿Cambios en productividad? ¿Inversión? La teoría del comercio internacional responde que no. Los TLC corrigen injusticias grandes contra el consumidor, como tener que pagar un arancel de 35 % para importar un carro ¿Es eso desindustrialización? Dudoso. Zapatero a tus zapatos.



En el libre comercio el que se beneficia es el consumidor, que no tiene ningún lobby que lo proteja. El mayor desequilibrio de nuestros TLC se encuentra en los estándares fitosanitarios; muchos de nuestros productos agropecuarios y agroindustriales no pueden entrar a mercados desarrollados por no cumplir con dichos estándares.



Diego Prieto Uribe

Experto en comercio internacional