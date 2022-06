El código abierto y las TI

El siguiente es un extracto de mi discurso en el Red Hat Summit 2022.

Los dos últimos años se han centrado en “lo que hemos pasado”. Pero creo que deberíamos verlo como “lo que hemos conseguido y estamos consiguiendo”.

A nivel mundial, hemos visto cómo casi todas las industrias han pasado a trabajar a distancia al 100% de la noche a la mañana. Independientemente de la industria y de su tamaño, las organizaciones aprendieron a operar de forma virtual y bajo demanda. Las empresas necesitaban suministrar bienes y servicios a los clientes sin contar con instalaciones físicas. Vimos surgir nuevos centros tecnológicos en lugares insospechados porque los empleados ya no estaban obligados a residir en determinadas ciudades. Los nuevos trabajadores a distancia se dieron cuenta de que no tenían que estar atados a una oficina, y las organizaciones contratan talentos en función de sus habilidades y no de su ubicación.



No son logros insignificantes, y aunque esta forma de trabajar era desconocida para los que tuvieron que adaptarse durante la pandemia, para el mundo del código abierto era un día más.



Todos los proyectos de código abierto se trabajan a distancia y así ha sido desde sus inicios. No hay más que ver la Linux Foundation, que apoya más de 2.300 proyectos. En 2021 había más de 28 mil colaboradores activos que agregaban más de 29 millones de líneas de código semanales y con participantes de la comunidad procedentes de casi todos los países. La mayoría de estos contribuyentes nunca se encontrarán cara a cara, y aún así son capaces de impulsar la próxima generación de tecnologías abiertas.



Es el momento de acelerar y de aprovechar las lecciones aprendidas y aplicadas en la transformación digital, y utilizarlas para mejorar nuestros negocios, culturas y comunidades globales. El término “nueva normalidad” se utiliza ahora como si estuviera predeterminado y fuera estático. No es así. Ustedes deben definir su nueva normalidad. ¿Cómo quieren que sea su negocio? ¿Cómo quieren adoptar la nueva generación de TI? ¿Cómo impulsarán sus estrategias tecnológicas para acercarse a la innovación?

La única manera de acercarse a esta innovación y de utilizarla es adoptando tecnología desarrollada en código abierto. Eso es lo que los llevará a la nueva normalidad. Las prácticas, el código y las tecnologías de código abierto están en el centro de todo lo que hacemos.



La realidad es que las empresas no podrán elegir la nube híbrida: ésta les llegará, estén o no preparados. Sus aplicaciones, cargas de trabajo e infraestructura deben ejecutarse y vivir allí donde las necesite. Esto podría ser el centro de datos, la nube pública, múltiples nubes públicas o en el borde, donde los recursos de computación deben estar lo más cerca posible de sus datos. La quinta nube no es un centro de datos, sino un conector. Se trata de vincular entornos de nube, dispositivos y cargas de trabajo dispares establecidos en estándares industriales comunes y abiertos. Eso es lo que ofrece Red Hat.



Paul Cormier

Presidente y CEO de Red Hat.