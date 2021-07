El desafío de retornar en algo mejor

En las crisis -las personales y las colectivas- nunca se sale de la misma forma. Podemos optar por ser fácilmente derrotados o salir fortalecidos. En Coca-Cola optamos por lo segundo y con este espíritu decidimos darle un giro a la estrategia de la Compañía, y al mismo tiempo fortalecer nuestro propósito a través de nuevas propuestas de marca.

Así nació a finales de 2020, “Juntos para algo mejor”, la plataforma de comunicación en la que se sustentan las acciones del primer semestre de 2021 de Coca-Cola, un llamado a para estar abiertos a algo diferente e inspirado en un poema especialmente escrito para Coca-Cola por George the Poet, “Juntos por algo mejor”.



Desde Coca-Cola proponemos dejar en el pasado aquellas cosas que no contribuyen a un mundo mejor, como no preocuparnos por el cuidado del planeta. Eso ya no es una opción.



A inicios de 2018, refrendamos nuestro compromiso por Un Mundo Sin Residuos, una iniciativa global para ofrecer productos en empaques 100% reciclables (hoy, muchos de nuestros mercados ya han alcanzado esta meta), regresar el equivalente al 100% de los envases puestos en el mercado para el 2030, así como asegurar en 2025 el 50% de material reciclado en su producción. Y seguimos trabajando para aportar como Compañía soluciones sustentables al uso de los envases. Tenemos la responsabilidad de ayudar a resolver la problemática en torno a los empaques, al igual que todas las compañías.



Este año estamos reforzando el impulso a nuestros envases retornables, pilar fundamental de un Mundo Sin Residuos. Y lo estamos haciendo con “Retornemos en algo mejor”, un nuevo llamado con el que estamos dando un fuerte impulso a la incorporación de hábitos que puedan tener un impacto positivo en el medio ambiente.



Buscamos inspirar a las personas para que estén orgullosas de sus elecciones e incorporen a sus hábitos de compra opciones que no sólo aporten a la economía familiar, sino también a la economía circular que impulsamos desde nuestro propósito.



¿Cuáles son las ventajas de los envases retornables? Que tienen las características óptimas de calidad y seguridad para que puedan ser reutilizados. En el circuito de retornabilidad, la persona devuelve un envase vacío en el punto de venta para llevarse una nueva bebida. Una botella de PET retornable puede reutilizarse un promedio de 15 veces y una de vidrio retornable un promedio de 35 veces, y una vez que pierden su vida útil, se reciclan y pueden utilizarse en la fabricación de otros productos.



Sin duda, desde la Compañía Coca-Cola, creemos que podemos construir juntos un mundo mejor. Estando presente en las mesas de nuestros consumidores, invitándolos a disfrutar de nuestros seres queridos, transformando cada comida en un momento especial y hacerlo de una forma responsable con nuestro entorno. Éste es nuestro compromiso, éste es el camino con el que nos reafirmamos hacia la nueva normalidad.



Henrique Braun

Presidente de Coca-Cola

América Latina